59'luk Hülya Avşar'dan olay görüntüler! Yeni klibi için çırılçıplak soyundu..













HÜLYA AVŞAR ÇIRILÇIPLAK

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Hülya Avşar yeni şarkısı 'Anlatma' ile gündem geldi. Sözü Şebnem Sungur'a, müziği Sezgi Erciyas'a ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Son klibinde olduğu gibi 'Anlatma' klibinin de yönetmenliğini Hülya Avşar yine kendisi üstlendi.Cesur bir sahnenin yer aldığı klipte Avşar kızına, bir yazılım şirketinde çalışan, yürürken tanıştığı ve oyunculuk tecrübesi olmamasına rağmen klipte yer almayı kabul eden Murat Altan eşlik ediyor. Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikiz gibi olması dikkatlerden kaçmadı.Haftanın belirli günlerinde spor yapmayı hiç aksatmayan ve sürekli yürüyüşler yapan 59 yaşındaki Hülya Avşar, yeni şarkısının klip çekimleri için kameraların karşısına çıplak geçti.Klibin izleyicileri ikiye bölündü, kimisi Avşar'ın sesini ve şarkı söylemesini beğenirken kimisi de klibin çıplak sahnelerini eleştirdi. Avşar'ın sesini beğenmeyen bazı kullanıcılar, "Ses yoksa bir çözüm bulmuş, kıyafetlerini çıkarmış" yorumlarını yaptılar.