MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 17:13

59'luk Hülya Avşar'dan olay görüntüler! Yeni klibi için çırılçıplak soyundu..

Son olarak 'Masumiyet' dizisinde ekrana gelen Hülya Avşar, yeni şarkısı 'Anlatma' için kameraların karşısına çıktı. Klipte çıplak olan Avşar'ın kızının çıplak hali sosyal medyada tepkilere yol açtı.

MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 17:13
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59'luk Hülya Avşar'dan olay görüntüler! Yeni klibi için çırılçıplak soyundu..


Bir süredir ortalıkta görünmeyen Hülya Avşar yeni şarkısı 'Anlatma' ile gündem geldi. Sözü Şebnem Sungur'a, müziği Sezgi Erciyas'a ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Son klibinde olduğu gibi 'Anlatma' klibinin de yönetmenliğini Hülya Avşar yine kendisi üstlendi.

Hülya Avşar, yeni klibi için çırılçıplak soyundu!



Cesur bir sahnenin yer aldığı klipte Avşar kızına, bir yazılım şirketinde çalışan, yürürken tanıştığı ve oyunculuk tecrübesi olmamasına rağmen klipte yer almayı kabul eden Murat Altan eşlik ediyor. Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikiz gibi olması dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar, yeni klibi için çırılçıplak soyundu!

HÜLYA AVŞAR ÇIRILÇIPLAK

Haftanın belirli günlerinde spor yapmayı hiç aksatmayan ve sürekli yürüyüşler yapan 59 yaşındaki Hülya Avşar, yeni şarkısının klip çekimleri için kameraların karşısına çıplak geçti.

Hülya Avşar, yeni klibi için çırılçıplak soyundu!

Klibin izleyicileri ikiye bölündü, kimisi Avşar'ın sesini ve şarkı söylemesini beğenirken kimisi de klibin çıplak sahnelerini eleştirdi. Avşar'ın sesini beğenmeyen bazı kullanıcılar, "Ses yoksa bir çözüm bulmuş, kıyafetlerini çıkarmış" yorumlarını yaptılar.

Hülya Avşar, yeni klibi için çırılçıplak soyundu!

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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