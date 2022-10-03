6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!













"Yüzünü göstermedi, başkasının fotoğrafını kullandı"

Avustralya'dan 22 yaşındaki Christine Abadir, internette tanıştığı Jay adında bir 'adam' tarafından nasıl kandırıldığını anlattı. Christine, Jay ile şahsen tanışmak için Sidney'den Yeni Zelanda'ya uçtu ve onunla gece Ashes'ta buluşma planlandı.Christine'in sıra dışı hikayesi, sözde "erkek arkadaşı"nın kimliğini öğrendiğinde çok farklı bir hal aldı. Sosyal medya hesaplarını açan bir internet dolandırıcısıyla tanışan Christine, erkek arkadaşının aslında erkek kılığında bir kadın olduğunu öğrenince şok oldu.1,9 milyondan fazla TikTok takipçisi olan içerik yapımcısı Christine, Jay ile tanışmadan önce hayatının tamamen normal olduğunu söyledi. Taklitçi Jay, Christine'in güvenini kazanmak için aylarını harcadı. Ayrıca Christine'in Almanya'da yaşayan gerçek arkadaşlarından biriyle yakın arkadaş oldu. Instagram'da aylarca sohbet ettikten sonra Christine'nin ilişkisi alarm vermeye başladı.Christine onunla görüntülü sohbet etmeye çalıştığında, yüz yüze temastan kaçınmak için bahaneler arayan jay, Facetime'ı her açtığında ise uygulamadan hoşlanmadığını söyledi.Christine, Yeni Zelanda'ya gittiğinde Jay ile gece kulübünde buluşma planladı. Kendisini görmesi için Jay'den kulüpten ayrılmasını istedi. Christine ve gerçekten böyle birinin olmadığını anlayınca dünyası başına yıkıldı. Olayı Tiktok'ta takipçileriyle paylaştı, onları çevrimiçi flört konusunda uyardı.