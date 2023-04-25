6 gün içinde başvurana 1000 TL para iadesi! Başvurmayan bin pişman olacak: O banka duyurdu. Son başvuru tarihi 30 nisan. Bu tarihe kadar başvurunuzu kesinlikle yapın. Başvuranın kartına 1000 TL ödeme yapılacak. Garanti Bankası tarafından yeni bir kampanya duyurusu geldi. Bu kampanyaya katılacaklara bin TL hediye para verileceği açıklandı. Kampanya detayları merak ediliyor. İşte detaylar...
EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 19:45
6 gün içinde başvurana 1000 TL para iadesi! Başvurmayan bin pişman olacak: O banka duyurdu
6 gün içinde başvurana 1000 TL para iadesi! Başvurmayan bin pişman olacak: O banka duyurdu. Son başvuru tarihi 30 nisan. Bu tarihe kadar başvurunuzu kesinlikle yapın. Başvuranın kartına 1000 TL ödeme yapılacak. Garanti Bankası tarafından yeni bir kampanya duyurusu geldi. Bu kampanyaya katılacaklara bin TL hediye para verileceği açıklandı. Kampanya detayları merak ediliyor. İşte detaylar...
EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 19:45