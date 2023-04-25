EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 19:45

6 gün içinde başvurana 1000 TL para iadesi! Başvurmayan bin pişman olacak: O banka duyurdu

6 gün içinde başvurana 1000 TL para iadesi! Başvurmayan bin pişman olacak: O banka duyurdu. Son başvuru tarihi 30 nisan. Bu tarihe kadar başvurunuzu kesinlikle yapın. Başvuranın kartına 1000 TL ödeme yapılacak. Garanti Bankası tarafından yeni bir kampanya duyurusu geldi. Bu kampanyaya katılacaklara bin TL hediye para verileceği açıklandı. Kampanya detayları merak ediliyor. İşte detaylar...

EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 19:45
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6 gün içinde başvurana 1000 TL para iadesi! Başvurmayan bin pişman olacak: O banka duyurdu


6 gün içinde başvurana 1000 TL para iadesi! Başvurmayan bin pişman olacak: O banka duyurdu. Son başvuru tarihi 30 nisan. Bu tarihe kadar başvurunuzu kesinlikle yapın. Başvuranın kartına 1000 TL ödeme yapılacak.  Garanti Bankası tarafından yeni bir kampanya duyurusu geldi. Bu kampanyaya katılacaklara bin TL hediye para verileceği açıklandı. Kampanya detayları merak ediliyor. İşte detaylar...

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GARANTİ BANKASI TARAFINDAN YENİ BİR KAMPANYA MÜJDESİ GELDİ

Son zamanlarda kampanyalar ile adından sıkça söz ettiren Garanti Bankası yeni bir kampanya müjdesi daha verdi. Detayların da açıklandığı kampanya ayrıntıları haberimizde olacak. İşte ayrıntılar...



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Ay sonuna kadar yakınını davet edenler için 1000 TL ödeme yapılacak. 

1.000 TL HEDİYE EDİLECEK

Garanti Bankası müşteri kazanmaya devam ediyor. Davet et kampanyası gereğince ay sonuna kadar 1000 TL ödeme yapılacak. Kampanyanın ayrıntıları ve detayları banka tarafından paylaşıldı. 

Bankanın yaptığı açıklamaya göre; 1 Mart tarihinde başlayacak olan kampanya 30 nisan tarihine kadar devam edecek. Yakınlarını, tanıdıklarını, arkadaşlarını mobil uygulama üzerinden Garanti Bankası'na davet edenler için 1000 ödeme yapılacak! 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Hediye para ödemesi için başvurular nasıl yapılacak. Garanti BBVA Mobil üzerinden "Profil ve Ayarlar" sekmesi üzerinden Promosyon kodu girebilecekleri açıklandı. Garanti Bankası'nın resmi sitesinden açıklama yapıldı. 

Yapılan açıklama ile Garanti Bankasına ait Paracard ya da Bonus kredi kartı bulunan kişiler kampanyaya alınacak. Kampanya süresi boyunca her bir yakını davet müşterileri için 250 TL ödeme yapılacak. Toplamda 1000 TL ödeme yapılacak. Detaylar Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 

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