ETİN FİYATI SABİTLENDİ! SON 7 GÜN SÜRENİZ VAR







6 gün içinde o markete giden 140 TL'ye kırmızı et alacak! Fiyatlar sabitlendi. Fiyatlar sabitlendi. Fiyatı yükselmeden gidin alın. Herkes o fiyata yetişmeye çalışıyor. Etin fiyatı bilindiği üzere çok yükselmişti. Bu yükseliş nedeniyle zor günler geçiren vatandaş için umut verici bir gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu marketler ile yaptığı anlaşma neticesinde o fiyatlar o markette düştü. Tam 7 gününüz var. Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma gereğince etin ve kıymanın kilosu haberimizde. İşte detaylar...11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşın ucuz et ihtiyacı Et ve Süt kurumu ile yapılan bir anlaşma gereğince giderilmeye çalışıldı. Vatandaş için imkansız hale gelen ucuz ette inanılmaz bir indirim haberi geldi. Serbest piyasa ve diğer bir çok kasapta etin kilosu 300 TL olmuşken; devlet fiyatlar için sabitleme kararı aldı. O sabitleme kararı neticesinde ortaya çıkan fiyat grafiği haberimizde. İşte ayrıntılar...Et ve Süt Kurumu ve Tarım kredi Kooperatif Market arasında yapılan anlaşma gereğince; marketler için 600 ton etin fiyatı sabitlendi. Gönderilen etlerin fiyatlarının sabitlenmesi ile birlikte kampanya kapsamında kıymanın kilosu 140 TL, kuşbaşının kilosu 150 TL'den sabit fiyatlarla satışa çıktı. Fiyatı görenler marketlere koştu. Ancak her vatandaşın bir paket alma hakkı bulunuyor. Bir paket alarak kampanyadan yararlanabilecek. Ramazan ayı boyunca devam edecek kampanya ile birlikte vatandaşın et alımı kolaylaşmış olacak. Kampanyanın bitmesine çok az bir zaman kaldı. Almadıysanız acele edin.