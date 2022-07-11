Yaz tatillerinde babasının yanında çalışan ve 6 gün önce annesini görmek için Bala'ya giden Emirhan Taşatan'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştur. Bugün Emirhan Taşatan'ın cesedine ulaşıldı. Peki Emirhan Taşatan nasıl öldü? Emirhan Taşatan kaybıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 18:50
6 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Emirhan Taşatan'ın cansız bedenine ulaşıldı
6 gün önce Ankara'da ailesinin polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunduğu 15 yaşındaki Emirhan Taşatan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aile duyduğu haberle sarsılırken konunun detayları araştırılmaya başladı. Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 18:50