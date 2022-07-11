GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 18:50

6 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Emirhan Taşatan'ın cansız bedenine ulaşıldı

6 gün önce Ankara'da ailesinin polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunduğu 15 yaşındaki Emirhan Taşatan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aile duyduğu haberle sarsılırken konunun detayları araştırılmaya başladı. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 18:50
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6 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Emirhan Taşatan'ın cansız bedenine ulaşıldı


Yaz tatillerinde babasının yanında çalışan ve 6 gün önce annesini görmek için Bala'ya giden Emirhan Taşatan'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulunmuştur. Bugün Emirhan Taşatan'ın cesedine ulaşıldı. Peki Emirhan Taşatan nasıl öldü? Emirhan Taşatan kaybıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emirhan Taşatan

Emirhan Taşatan 10. sınıf öğrencisiydi ve yaz tatillerinde babasının restoranında yardım etmek için çalışıyordu. 6 gün önce ise annesinin yaşadığı Bala'nın Aydoğan Mahallesi'ne ziyaret amaçlı gitti. 5 Temmuz'da ilk olarak otobüse bindiği görülen Emirhan Taşatan Bayram Mahallesi 'nde bindiği otobüsten indi ve o dakikadan sonra Emirhan'dan bir daha haber alınamadı.



Emirhan Taşatan Cenazesi Bulundu

Emirhan Taşatan'ın cansız bedeni bulundu

Emirhan Taşatan'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Emirhan'ı arayan polis ekipleri ne yazık ki Tohumlu Mahallesi'nde bulunan baraj göletinde cansız bedeni bulundu. Bulunan ceset işlemler için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemler sonrasında cenazenin Emirhan'a ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Emirhan'ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Aydoğan Mahallesi'nde defnedilecek. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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