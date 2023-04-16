6 il için Bakanlıktan duyuru yapıldı: Korkutan gerçek ortaya çıktı

















Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'deki baraj doluluk oranlarına ilişkin endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. 1 Ekim 2022 ile 13 Nisan 2023 tarihleri arasındaki dönemde, kümülatif yağışlarda uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6 azalma yaşandı. Bu da su kaynaklarının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Ayrıca, önceki yıla göre su seviyelerinde yüzde 16,6 azalma kaydedildi. Bu da Türkiye'deki su kaynaklarının ciddi şekilde azaldığı anlamına geliyor. Bu durumun etkisiyle, 149 enerji maksatlı barajda aktif doluluk yüzde 47,5'e düştü. Geçen yılın aynı dönemine göre ise bu oran yüzde 75 daha düşük. Bu durum, enerji üretiminde de ciddi bir düşüşe neden oldu.Ancak, 428 depolama tesisinin yüzde 46'sında aktif doluluk mevcut. Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 39,6'dan yüzde 46'ya yükseldi. Bu 428 barajda 137 milyar metreküp su bulunuyor. Ayrıca, 301 sulama maksatlı barajda aktif doluluk yüzde 41, geçen yıla göre yüzde 3 oranında artış gösterirken, 113 içme suyu barajında aktif doluluk yüzde 46 ve geçen yıla göre yüzde 1 oranında arttı. Tüm bu veriler gösteriyor ki, Türkiye'deki su kaynaklarına ilişkin ciddi bir endişe var. Özellikle enerji üretimi açısından büyük bir düşüş yaşanmış olması, bu durumun önemini artırıyor. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve korunması için gerekli önlemlerin alınması, önemli bir zorunluluk haline gelmiştir.İstanbul ilinin aktif doluluk oranı yüzde 43, geçen yıla göre azalırken, tüm içme suyu talebini 5 aylık bir süre boyunca karşılayabilme kapasitesi var. Ankara ilinin aktif doluluk oranı yüzde 27 ve geçen yıla göre yüzde 1,5 daha düşük. Barajlara hiç su gelmemesi durumunda, tüm içme suyu talebini 1 yıldan daha fazla karşılayabilecek su hacmi var. Ankara'da kaynaklarla ilgili bir sıkıntı öngörülmüyor ve acil durumlarda Kesikköprü Barajı'ndan (Kızılırmak) su temin edilebiliyor. İzmir ilindeki barajların aktif doluluk oranı %22,1'dir. Geçen yıla göre %8 daha az su bulunmaktadır. Ancak Yer Altı Suyu (YAS) kuyuları ile içme suyuna %57'ye kadar takviye yapılmaktadır. Bu nedenle önemli bir su problemi beklenmemektedir. Baraj doluluk oranları düşük olsa da, stokta yaklaşık 1,5 yıllık su bulunmaktadır ve barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebi karşılanabilecektir. Bursa ilindeki barajların aktif doluluk oranı %45,7'dir ve geçen yıla göre %6,4 daha az su bulunmaktadır. Geçtiğimiz aylarda ciddi bir içme suyu sorunu yaşanacağı düşünülerek YAS kuyuları devreye alınmıştır. Ancak son bir ayda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada barajların doluluk oranlarının %35 arttığı belirtilmiştir. Eğer barajlara su gelmezse, yaklaşık 7 ay boyunca içme suyu ihtiyacı karşılanabilir. Bununla birlikte, Yeraltı Su Kaynakları (YAS) kuyuları da gerektiğinde kullanılabilir. Ülkemiz şu anda yağışlı bir dönemden geçiyor ve bu durumun baraj doluluklarına olumlu etkisi olması bekleniyor. Bu olumlu durum sayesinde, içme suyu ihtiyacı için gerekli olan su kaynaklarının tamamen tükenmesi ihtimali azalmaktadır. Ancak, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için su tasarrufu konusunda duyarlılık ve önlemler alınması gerekmektedir.