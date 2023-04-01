6 il için duyuru yapıldı! Sabah 06.00'ya kadar devam edecek: Önleminizi alın!







METEOROLOJİ UYARDI







MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Mart ayının son günlerinde tüm ülkede yüzünü gösteren yağışlar sonrasında vatandaş yağışların devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları sık sık uyarmaya devam ederken özellikle Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi illeri için uyarılar peş peşe geldi. Fırtınanın etkili olacağı illerde önlem alınması gerektiği vurgulandı. Yapılan hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde hava çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi Bilecik ili hariç, Ege Bölgesi kıyı kesimleri, Batı Akdeniz Bölgesi, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ili güneyinde sağanak yağış, Van, Hakkari, Şırnak ili doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinden itibaren ülkenin doğu kesimlerinde don ve buzlanma olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 4-8 derece artması tahmin ediliyor. Rüzgar ise genel olarak güneyli olarak orta kuvvette esecek. Marmara Bölgesi batı kesimi ve Kuzey Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde güneyli olarak rüzgar kuvvetli eseceğinden ulaşım aksaklıkları, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi durumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Aynı zamanda Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Bölgelere göre hava durumları ise şu şekilde olacak;Bölge genelinin çok bulutlu, Bilecik ili dışında sağanak yağışlı olması bekleniyor. Rüzgar güneyli olarak kuvvetli şekilde esecek.Bölge genelinde çok bulutlu hava beklenirken İzmir, Aydın, Muğla, Manisa il çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyli olarak kuvvetli şekilde esecek.Bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Antalya ve Hatay ili kıyı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren de Batı Akdeniz Bölgesi Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş illeri güney kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor.Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması; Düzce ve Zonguldak illerinde sağanak yağış bekleniyor.Bölge genelinde çok bulutlu hava olması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz Bölgesi yüksek kesimlerinde ise çığ riskine karşı tedbir alınması gerekiyor.Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Van, Hakkari, Şırnak illeri doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riskine karşı tedbir alınması gerekiyor.Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, akşam saatlerinde ise Gaziantep, Kilis, Adıyaman il çevrelerinde çok bulutlu hava olması bekleniyor.