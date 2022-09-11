YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:39

6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 11 gözaltı

Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçeleri ve İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illerinde vatandaşları sahte evrak ve sahte banka teminat mektuplarıyla dolandıran organize suç şebekesine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:39
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6 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 11 gözaltı


Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 kişilik organize suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandırdıkları, paralarını ödemedikleri veya cüzi miktarda ödeme yaptıkları tespit eden 13 kişilik organize suç şebekesine yönelik olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illeri ile Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçelerinde yapılan operasyonda B.K., M.Y., Ö.S., M.Ç., N.T., F.C., G.C., O.Y., M.G., M.F., Y.K. isimli toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



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