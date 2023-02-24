6 ilde görüldü: Anında ölüme götürüyor, tansiyon patlaması yaşatıyor: Uzmanlar uyardı!







TANSİYON YÜKSELİĞİ NEDENİ BU ÖRÜMCEK







AKDENİZ BÖLGESİ AMAN DİKKAT

Ülkemizde yaşayan ilginç hayvanlardan olan karadul örümceği vatandaşlar tarafından bilinmese de ısırdığında ki yan etkileri saymakla bitmiyor. siyah renkli olan bu örümcekler 13 benekten oluşuyor. Benekler ise genelde dişilerde kırmızı erkeklerde ise beyaz renkte bulunur. Karadul örümceği genellikle kümeslerde, çayırlarda, taş ve odun yığınlarında bulunuyor.Hastaların tansiyon yüksekliği, titreme, terleme şikayetiyle geldiğinde örümcek tarafından sokulan bölgede ise ciddi ağrılar meydana geldiği görüldü. hatta bu ağrı yalnızca sokulan bölgede değil tüm vücut üzerinde kramplara neden oluyor. Kol ağrılarıyla ortaya çıkan ciddi bir zehirlenme tablosu da görüldü.Akdeniz ülkelerinin çoğunda görülen ve yaşamını orada sürdüren bu örümcek Türkiye'de yaşayan türünün adı ise Akdeniz karadul örümceği olarak biliniyor. İstanbul, Ankara, Adana, Mardin, Van ve Kars'ta yapılan incelemelerde kayıtlarda yer aldığı görüldü. Akdeniz münzevi örümceği Türkiye'de Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin'de olduğu görüldü.Görülen örümceğin ise görünüşü vücut renkleri genellikle soluk ya da parlak turuncu kahverengi tonlarında yer alıyor. Mahzenlerde, atölyelerde görülen bu örümcek yaşamlarını orada sürdürür. Isırmaları sonucunda ise cilt üzerinde yararlar meydana gelir.