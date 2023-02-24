Ülkemizde yaşayan ilginç hayvanlardan olan karadul örümceği vatandaşlar tarafından bilinmese de ısırdığında ki yan etkileri saymakla bitmiyor. siyah renkli olan bu örümcekler 13 benekten oluşuyor. Benekler ise genelde dişilerde kırmızı erkeklerde ise beyaz renkte bulunur. Karadul örümceği genellikle kümeslerde, çayırlarda, taş ve odun yığınlarında bulunuyor.
SAĞLIK
24 Şubat 2023 - 19:45
6 ilde görüldü: Anında ölüme götürüyor, tansiyon patlaması yaşatıyor: Uzmanlar uyardı!
Son dönemlerde hastanelerde yapılan incelemelerde Türkiye'de yaşayan farklı bir örümcek türüne rastlandı. Akdeniz Bölgesinde daha sık rastlanan bu örümcek resmen ısırdığı yeri çürütüyor. İşte o illerde dikkat edin.
SAĞLIK
24 Şubat 2023 - 19:45