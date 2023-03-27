6 kamu kurumu işsiz avına çıktı! KPSS şartsız çok sayıda personel alımı yapılacak: O iki detaya dikkat! İşte başvuru şartları

Mart ayının sonuna yaklaşırken, kamu kurumları arka arkaya personel alımı ilanları yayınlamaya başladı. İhtiyaç duydukları pozisyonlar için ilana çıkan kamu kurumları, personel alımı ilanlarına dair detayları açıkladılar. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ve alt kuruluşları, boş pozisyonları için personel alımı ilanları duyururken, kamu üniversiteleri de eksik kadrolarını belirleyerek personel alımı yapacaklarını duyurdular. Son olarak, 6 kamu üniversitesinin de boş pozisyonları için personel alımı yapacağı belirtildi.
6 KURUM İLANA ÇIKTI!Son dönemde kamu kurum ve kuruluşları, iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için personel alımı ilanları yayınlamaya devam ediyor. Mart ayının bitimine yaklaşırken, birçok bakanlık ve bakanlıklara bağlı alt kuruluşlar, eksik kadrolarını belirleyerek personel alımı ilanlarına çıktılar.
Özellikle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, diğer bakanlıklar ve alt kuruluşları, sağlık çalışanları, memur, tekniker, teknisyen gibi pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını duyurdular. Ayrıca, kamu üniversiteleri de personel alımı ilanlarına devam ediyorlar.
Son olarak, 6 kamu üniversitesinin, eksik kadrolarını belirledikleri ve personel alımı ilanlarına çıktıkları açıklandı. Bu üniversiteler, adayların başvuru yapabilecekleri pozisyonları ve ilgili adayların istihdam edilecekleri alanları belirlediler. Ayrıca, bazı pozisyonlar için KPSS şartının aranmayacağı da belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan personel alımı ilanları, istihdam edilmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar, internet siteleri üzerinden erişime açık olup, adaylar başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Bu sayede, kamuda çalışma fırsatı arayanlar için birçok seçenek sunuluyor.