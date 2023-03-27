6 kamu kurumu işsiz avına çıktı! KPSS şartsız çok sayıda personel alımı yapılacak: O iki detaya dikkat! İşte başvuru şartları







6 KURUM İLANA ÇIKTI!







ÜNİVERSİTELERİN PERSONEL ALIMI İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Mart ayının sonuna yaklaşırken, kamu kurumları arka arkaya personel alımı ilanları yayınlamaya başladı. İhtiyaç duydukları pozisyonlar için ilana çıkan kamu kurumları, personel alımı ilanlarına dair detayları açıkladılar. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ve alt kuruluşları, boş pozisyonları için personel alımı ilanları duyururken, kamu üniversiteleri de eksik kadrolarını belirleyerek personel alımı yapacaklarını duyurdular. Son olarak, 6 kamu üniversitesinin de boş pozisyonları için personel alımı yapacağı belirtildi.Son dönemde kamu kurum ve kuruluşları, iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için personel alımı ilanları yayınlamaya devam ediyor. Mart ayının bitimine yaklaşırken, birçok bakanlık ve bakanlıklara bağlı alt kuruluşlar, eksik kadrolarını belirleyerek personel alımı ilanlarına çıktılar.Özellikle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, diğer bakanlıklar ve alt kuruluşları, sağlık çalışanları, memur, tekniker, teknisyen gibi pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını duyurdular. Ayrıca, kamu üniversiteleri de personel alımı ilanlarına devam ediyorlar.Son olarak, 6 kamu üniversitesinin, eksik kadrolarını belirledikleri ve personel alımı ilanlarına çıktıkları açıklandı. Bu üniversiteler, adayların başvuru yapabilecekleri pozisyonları ve ilgili adayların istihdam edilecekleri alanları belirlediler. Ayrıca, bazı pozisyonlar için KPSS şartının aranmayacağı da belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan personel alımı ilanları, istihdam edilmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar, internet siteleri üzerinden erişime açık olup, adaylar başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Bu sayede, kamuda çalışma fırsatı arayanlar için birçok seçenek sunuluyor.Başvuru şartları arasında belirtilen diğer bir önemli kriter ise KPSS şartı olmadığıdır. 6 kamu üniversitesi, bazı pozisyonlar için KPSS şartının aranmayacağını açıklamıştı. Bu durum, özellikle KPSS puanı düşük olan veya hiç almamış olan adaylar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Kamu üniversitelerindeki sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurular, ilgili üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuruların son başvuru tarihinden önce tamamlanması gerekiyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuru yapan adayların uygunlukları değerlendirilecek ve sözlü veya yazılı sınavlar düzenlenebilecek. Adayların sözlü veya yazılı sınavlarda aldıkları puanlar, başarı sıralamasına göre belirlenen kadro sayısı kadar yüksek olan adayların sözleşme imzalamaları için değerlendirilecek. Sözleşmeli personel olarak görev yapacak adaylar, belli bir süre için sözleşme imzalayacak ve bu sürenin sonunda yenilenme veya sonlandırma kararı verilebilecek. Bu nedenle, sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracak adayların bu durumu dikkate alarak başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu üniversitelerinin personel alımı ilanları, devletin istihdam politikalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Üniversiteler, alanında uzman ve nitelikli personel istihdam ederek ülkedeki eğitim ve araştırma kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu nedenle, kamu üniversitelerinin personel alımı ilanları, işsizlik oranının yüksek olduğu dönemlerde vatandaşlar için önemli bir istihdam fırsatı olarak değerlendiriliyor.