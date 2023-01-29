6 kurum yüzlerce kamu personeli alacak! KPSS'ye giren de girmeyen de başvursun: Maaş detayı dikkat çekti!







İŞKUR 102 KAMU İŞÇİSİ ALIMI

BAŞVURULAR NASIL OLACAK







MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KAMU İŞÇİSİ BAŞVURULARI

BELEDİYELERİN KAMU İŞÇİSİ ALIMI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KAMU İŞÇİSİ ALIMI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İŞÇİSİ ALIMI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İŞÇİSİ ALIMI

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İŞÇİSİ ALIMI

Son zamanlarda kamu kurumları sık sık personel alımı yapıyor. Yine birçok farklı kurumun kamu işçisi alacağı öğrenildi. Peki İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana nasıl başvuru yapılır? KPSS şartı aranıyor mu? İş ilanı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alımına göre engelli, TMY çerçevesinde kamu işçisi alımı yapılacak. Başvuru yapacak vatandaşlardan engelli ve TMY kapsamında olanlar için belge sahibi olmaları isteniyor. Ayrıca istenen en önemli şartlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, görev teşkil etmesi için bir sağlık problemi olmaması, güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi ve erkek adayların askerlik ile bir ilişi olmaması olarak belirlendi.İŞKUR üzerinden yayınlanan kamu işçisi alımlarına başvurular yalnızca online internet sitesi üzerinden şahsen yapılacak. Başvurular 30 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AciklsllanAra.aspx sitesine girilmesi gerekiyor.Milli Savunma Bakanlığı kamu işçisi ilanı açan kurumlar arasında yer alıyor. İlana göre 8 farklı ilde en az ilkokul mezunu adaylar için 55 kamu işçisi alımı yapılacak. Alınacak personellerin 22si engelli, 23 tanesi TMY kapsamında olacak. Başvuru yapacak adayların 18-35 yaş arasında olması gerekiyor. Şartların detayları internet sitesinde yer alıyor.Birçok farklı belediye farklı pozisyonlarda kamu işçisi alımı yapıyor. Buna göre Subaşı Belediyesi 1 temizlik için beden işçisi, Tanoba Belediyesi 1 şoför, Yaylakent Belediyesi 1 kazıcı ve yükleyici operatörü, Yakutiye Belediyesi 1 genel beden işçisi, Çifteler Belediyesi 4 genel beden işçisi, Horasan Belediyesi 1 büro işçisi, Gündoğmuş Belediyesi 3 iş makinesi operatörü, Eynesl Belediyesi 1 kepçe operatörü, Delice Belediyesi 1 kazıma ve yükleme operatörü, 1 büro işçisi, 1 beden işçisi, 1 sıhhi tesisatçı ve 1 şoför- yük taşıma personeli alımı yapacak.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Öğretmenevleri için kamu işçisi alımı açıldı. İlana göre Koyulhisar İsmet Yılmaz Öğretmenevi 1 resepsiyon görevlisi, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı; Gürğınar Öğretmenevi 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı; Polatlı Öğretmenevi 1 bulaşıkçı; İliç Öğretmenevi 1 temizlik görevlisi alımı yapacak.Emniyet Genel Müdürlüğü açtığı kamu işçisi ilanına göre en az ilkokul mezunu alımlar yapacak. Açıklanan ilana göre Polisevleri için Samsun Polisevi EGM Müdürlüğü 1 temizlik görevlisi, 1 bulaşıkçı, 1 pide ustası; Aydın Polis Evi Müdürlüğü 2 temizlik görevlisi alımı yapacak.Devlet Su İşleri 2 farklı ilde kamu işçisi alımı yapılacak. Buna göre Çan Sulama Birliği 1 sulama sistemleri montaj işçisi; Dodurga Barajı Sulama Birliği 1 Ziraat Mühendisi alımı yapacak.Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü de kamu işçisi alımı yapan kurumlar arasında yer alıyor. Açılan ilana göre 16 kişi lisans mezunu vatandaşlar için İstanbul Üsküdar'da ilan yayınladı. Alım pozisyonu ise deniz trafik operatörü olarak belirlendi.