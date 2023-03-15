6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, HDP randevusunu 18 Mart'a aldı!













KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP İLE TOPLANTI AÇIKLAMASI

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin tarihini açıkladı. Görüşmenin 18 Mart günü yapıalcağı bildirilirken toplantının saat 13.00'da gerçekleştirileceği belirtildi. HDP genel merkezinde yapıalcak olan görüşmede Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya gelecek.Bu arada Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki önemli görüşme öncesinde edinilen bilgilere göre HDP'nin önümüzdeki birkaç gün içerisinde Kılıçdaroğlu ile görüşerek desteğini açıklayacağı öğrenildi. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceği iddia ediliyor.Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmesini Murat Sabuncu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, açıklamasında 'Değerli HDP eşbaşkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlıyor.' ifadelerini kullandı. HDP tarafından yapılan "Milli Koalisyon temsilcileri olarak görüşeceğiz" şeklindeki açıklamanın ardından gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti'nin HDP'nin bu ifadelerine sessiz kaldığı görülürken Mithat Sancar'ın, “Yapacağımız görüşme CHP lideri Kılıçdaroğlu ile değil, Millet İttifakı'nın adayı ve ekibiyle olacak." dediği aktarıldı. Mithat Sancar'ın ayrıca, uzlaşma olmazsa HDP'nin kendi yoluna gideceğini söylediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.