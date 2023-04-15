6’lı masa kurmaylarının gündemi deprem bölgesinde sandık güvenliği!













“HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR”

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sandık başına gitmek için 29 gün kaldı. Kilit seçimler yaklaşırken, deprem bölgelerinde sandık güvenliği muhalefetin önemli önceliklerinden biri haline geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler 'Seçim Güvenlik Komisyonu' kurarken kurmaylar Hatay'da 70 bin, Kahramanmaraş'ta 50 bin seçmenin ikametlerini taşıdıklarını belirlerken eyaletlerde ise toplam 15-20 vatandaşın yerleşmiş durumda olduğunu tespit etti. 14 Mayıs'ta deprem bölgelerine sevkiyat yapılacak Seçim Komisyonu personeli, 14 Mayıs'ta oy kullanmak için altı siyasi partiden depremzedeleri taşıyacak.En önemli konunun imzalı tutanaklar olduğunu söyleyen komisyon kurmayları; Seçimin anahtarları ıslak imzaya sahip sandık tutanaklarıdır. Şu anda neredeyse 190.000 oy sandığının tamamında bir görevli var ama halkın yardım etmesine ihtiyaç vardır. Sandıklarda en az 3 memur istiyoruz. "En önemli seçim bu" dersek, hepimiz sorumluyuz. Her sandıkta bir rapor alırsak, gizlilik sağlayacağız. Sandıklardan sonra 3 kademeli oylama yapılıyor. İlçe Seçim Komisyonu, İl Seçim Komisyonu ve Yüksek Seçim Komisyonu. Bu bölgelerin hepsine temsilci göndereceğiz. Oy toplamayı dikkatle izleyeceğiz. Böyle yaparak veri akışı elde edeceğiz. Bu süreç içerisinde herkesin desteğini almamıza ihtiyacımız var." bilgilerini paylaştılar.