Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sandık başına gitmek için 29 gün kaldı. Kilit seçimler yaklaşırken, deprem bölgelerinde sandık güvenliği muhalefetin önemli önceliklerinden biri haline geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler 'Seçim Güvenlik Komisyonu' kurarken kurmaylar Hatay'da 70 bin, Kahramanmaraş'ta 50 bin seçmenin ikametlerini taşıdıklarını belirlerken eyaletlerde ise toplam 15-20 vatandaşın yerleşmiş durumda olduğunu tespit etti. 14 Mayıs'ta deprem bölgelerine sevkiyat yapılacak Seçim Komisyonu personeli, 14 Mayıs'ta oy kullanmak için altı siyasi partiden depremzedeleri taşıyacak.
GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 10:55
6'lı masa kurmaylarının gündemi deprem bölgesinde sandık güvenliği!
Önceki gün Millet İttifakı'nda 'Seçim Güvenlik Komitesi' toplantısı yapıldı. Konferansta altı siyasi parti kurmayları deprem bölgelerinde sandık güvenliğini ele aldı.
GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 10:55