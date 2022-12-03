6'lı masanın en büyük ikinci ortağı olan İYİ Parti'nin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı için kimi destekleyecekleri netleşmeye başladı. Genel Başkan Meral Akşener, herkesin merak ettiği '6'lı masada aday kim olacak?' sorusunun yanıtını katıldığı bir canlı yayın programında verdi. Soruyu açık yüreklilikle yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda yeşil ışık yaktı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş aday olabilecek mi? Milyonlarca kişinin merakla beklediği bu soru İYİ Patli lideri Merak Akşener'e soruldu. Akşener, İmamoğlu ya da Yavaş'tan herhangi biri aday olduğunda kendilerine destek vereceklerini açıkladı.
GÜNDEM
03 Aralık 2022 - 13:02
6'lı masada aday kim olacak? Meral Akşener, 2 isim için onayı verdi: İmamoğlu ve Yavaş'a 'hayır' demeyiz!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında 2023 seçimlerinde 'Altı masa adayı kim olacak?' sorusuna yanıt verdi. Partisinin desteklediği adayları masanın geri kalanıyla paylaştığını anlatan Akşener, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na tüm seçmenlerin sevgi ve saygısının olduğunu belirterek iki isimden birinin aday gösterilmesi halinde hayır demeyeceklerini söyledi.
GÜNDEM
03 Aralık 2022 - 13:02
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