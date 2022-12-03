6'lı masada aday kim olacak? Meral Akşener, 2 isim için onayı verdi: İmamoğlu ve Yavaş'a 'hayır' demeyiz!













"MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI 6'LI MASADA GÜNDEME GELMEDİ"

6'lı masanın en büyük ikinci ortağı olan İYİ Parti'nin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı için kimi destekleyecekleri netleşmeye başladı. Genel Başkan Meral Akşener, herkesin merak ettiği '6'lı masada aday kim olacak?' sorusunun yanıtını katıldığı bir canlı yayın programında verdi. Soruyu açık yüreklilikle yanıtlayan Akşener, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda yeşil ışık yaktı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş aday olabilecek mi? Milyonlarca kişinin merakla beklediği bu soru İYİ Patli lideri Merak Akşener'e soruldu. Akşener, İmamoğlu ya da Yavaş'tan herhangi biri aday olduğunda kendilerine destek vereceklerini açıkladı.İYİ Parti Lideri Akşener, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili 6'lı masada herhangi bir konunun gündeme gelmediğini vurguladı. Seçmenin her iki isme de sevgi ve saygı duyduğunu anlatan Akşener, şunları kaydetti: "Aleni olarak 6'lı masanın mensuplarına söyledim. Şayet bu masada bu iki arkadaştan birisi aday olarak gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz" Cumhurbaşkanı adayı hakkında nasıl bir kriterlerinin olduğunun da altını çizen Akşener, 6'lı masadan bir adayın çıkmasını o adayın da kazanmasının ve kazandırılmasının gerekli olduğunun ifade etti.