6'lı masanın 'aday olamaz' yorumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: 2018'de kronometreyi sıfırladık!













"BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATMAYA BAŞLADILAR"

"KRONOMETREYİ SIFIRLADIK"

"SANDIĞA GELİN"

"KABAHATLERİYLE GURUR DUYUYORLAR"

Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli açılışı ile birlikte TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan açılışlarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunlarla birlikte tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masanın "aday olamaz" açıklamasına ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, "Baktılar, masaya aday bulamamışlar, adaylığa çamur atmaya başladılar." diye konuşurken açıklamasının ardından Türkiye'nin 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçtiğini ve dolayısıyla bu konuda kronometreyi sıfırladıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:- 6'lı masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar, masadan aday çıkaramadılar, adayımıza çamur atmaya başladılar. Bir yıl içinde aday göstermeyenler kendi tembelliklerini örtmek için başka bir yola giriyorlar. Aklınız bu güne kadar neredeydi, şimdiye kadar niye bunları söylemediniz.?- 2017'de onaylanan anayasa değişikliği, herhangi bir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktı. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti ve bu konuda saatleri sıfırladı. 2018 yılında seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk başkanıdır.- Hazır mısın? 14 Mayıs'ta sandıkları kazanmaya hazır mıyız? İnşallah 14 Mayıs'ta altılı masa vesayetine son vereceğiz. Eski Türk oyunları meydanlarda takılsın. Vaktini boşa harcıyorsun. Seçimlere gelin.- Türkiye, yeni bir seçime hazırlanırken bir yandan devlet işiyle uğraşırken bir yandan da şehri dolaşıyoruz. Son bir yılda onlar masaya oturdu, biz 49 ili gezdik. 27 yurt dışı ziyaretimizle dünyanın her yerinde ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyan programlar gerçekleştirdik. Dışarıdalar, hatalarıyla övünüyorlar, biz altı kişilik bir cumhurbaşkanı yöneteceğiz ve o da ülkeyi yönetecek. Onlara dedik ki bırakın bu saçmalıkları. Denizli'ye bakın, bu meydanda sadece 80 bin kişi var. Yolda ne oluyor demiyorum, bütün saçmalıklara karşı ne söylüyorsak 'Yeter artık' diyoruz, söz, karar ve gelecek milletindir.