6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı o isim oldu! Aylardır merak ediliyordu: 6'sı da o isme imza attı!







Saadet Partisi Yeniden Ev Sahipliği Yapacak, Nihai Açıklama 6 Mart'ta Paylaşılacak







Babacan ve Karamollaoğlu Kısa Yanıtlar Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cumhurbaşkanı Adayı ve Yol Haritası Üzerinde Uzlaşıldığını Açıkladı

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uzun bir toplantının ardından Milli İttifak'ın altı lideri önümüzdeki seçimler için ortak cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. İYİ Parti ve CHP arasında aday belirleme konusunda anlaşmazlık olduğu söylentilerine rağmen altı lider ıslak imzalı aday üzerinde uzlaştı. Aday 6 Mart tarihinde açıklanacak.Görüşmenin ardından liderler bir basın açıklaması yaparken, Saadet Partisi liderliği nihai açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak üzere 6 Mart'ta yeniden bir araya gelecek. Liderler, geçiş sürecine ilişkin yol haritası ve 13. seçimler için cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa vardı.DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gazetecilerin sorularına kısa yanıtlar verdi. Babacan sadece "Pazartesi" demekle yetinirken, Karamollaoğlu "Pazartesi günü görüşmek üzere. Allah yardımcınız olsun" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, canlı yayında altı masalı toplantıya ilişkin görüşlerini paylaştı ve liderlerin ortak aday ve yol haritası konusunda uzlaşmaya vardığını belirtti. Erkek ayrıca bakanlıklar da dahil olmak üzere tüm konularda ciddi bir mutabakat olduğunu belirtti. Nihai değerlendirme hafta sonu MYK'nın toplanmasının ardından yapılacak.