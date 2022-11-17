6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!













GEÇİŞ SÜRECİNDE KABİNE NASIL YAPILANDIRILACAK?

6'lı masayı kuran siyasi partilerin temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, geçiş sürecine ilişkin çalışmada Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda nasıl yönetilmesi gerektiğine dair iki temel öneri bulunuyor. CHP'nin de desteklediği bu önergede, altı kişilik listeden ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenirse diğer liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı öngörülüyor.CHP, mevcut yasal durum Cumhurbaşkanı'nın yetki devretmesine izin verdiğinden, bu sistemin “eş yönetim” yasal altyapısı açısından daha doğru olduğuna inanmaktadır. Başka bir öneriye göre, bazı liderler parlamentoya katılmayı tercih ederse, bazı kararların ve atamaların istişare yoluyla yapılmasını sağlamak için bir "danışma kurulu" oluşturulmalıdır.Gündemdeki bir diğer konu ise yol haritası geçiş sürecinde Kabine'nin nasıl yapılandırılacağı. Altı masanın ortak çalışma politikasına göre her parti bir başkan yardımcısı ve bir bakan atayabilir. Artması beklenen diğer kabine bakanları, genel seçimlerde parti oylarına göre altı sandalyeye ayrılabilir.