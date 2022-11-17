6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!

6'lı masayı kuran siyasi partilerin temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, geçiş sürecine ilişkin çalışmada Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda nasıl yönetilmesi gerektiğine dair iki temel öneri bulunuyor. CHP'nin de desteklediği bu önergede, altı kişilik listeden ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenirse diğer liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı öngörülüyor.
CHP, mevcut yasal durum Cumhurbaşkanı'nın yetki devretmesine izin verdiğinden, bu sistemin “eş yönetim” yasal altyapısı açısından daha doğru olduğuna inanmaktadır. Başka bir öneriye göre, bazı liderler parlamentoya katılmayı tercih ederse, bazı kararların ve atamaların istişare yoluyla yapılmasını sağlamak için bir "danışma kurulu" oluşturulmalıdır.