SİYASET
17 Kasım 2022 - 12:38

6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!

6'lı masada ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için kritik olan geçiş süreci yol haritası ve dokuz ana ve 60 alt başlıktan oluşan temel politika alanları üzerinde uzlaşma içeren çalışmalar tamamlandı.

SİYASET
17 Kasım 2022 - 12:38
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6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!


6'lı masayı kuran siyasi partilerin temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, geçiş sürecine ilişkin çalışmada Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda nasıl yönetilmesi gerektiğine dair iki temel öneri bulunuyor. CHP'nin de desteklediği bu önergede, altı kişilik listeden ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenirse diğer liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı öngörülüyor. 

6'lı masanın ortak planı



CHP, mevcut yasal durum Cumhurbaşkanı'nın yetki devretmesine izin verdiğinden, bu sistemin “eş yönetim” yasal altyapısı açısından daha doğru olduğuna inanmaktadır. Başka bir öneriye göre, bazı liderler parlamentoya katılmayı tercih ederse, bazı kararların ve atamaların istişare yoluyla yapılmasını sağlamak için bir "danışma kurulu" oluşturulmalıdır.

GEÇİŞ SÜRECİNDE KABİNE NASIL YAPILANDIRILACAK?

 Gündemdeki bir diğer konu ise yol haritası geçiş sürecinde Kabine'nin nasıl yapılandırılacağı. Altı masanın ortak çalışma politikasına göre her parti bir başkan yardımcısı ve bir bakan atayabilir. Artması beklenen diğer kabine bakanları, genel seçimlerde parti oylarına göre altı sandalyeye ayrılabilir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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