MAGAZİN
26 Eylül 2022 - 12:06

6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Ceviz toplamak için ağaca çıkan ünlü şarkıcı Sinan özen, 6 metre yükseklikten yere düştü. Ağara topar hastaneye kaldırılan Özen, yaşanan talihsiz olayın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı ve 'paylaşımının altına 'maalesef' notunu düştü.

MAGAZİN
26 Eylül 2022 - 12:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!


Ünlü şarkıcı Sinan Özen, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Yaklaşık 6 metre tırmanan sanatçı, bir anda dengesini kaybetti ve ağaçtan aşağıya düştü.

6 metre yüksekten düşen Sinan Özen



Apar topar hastaneye kaldırılan Sinan Özen, hemen tedavi altına alınırken parmaklarında iki kırık tespit edildi. 

6 metre yüksekten düşen Sinan Özen

Hastanedeki anlarını kamerayla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan Özen, elinin doktorların müdahalesiyle birlikte alçıya aldığını dile getirerek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Verilmiş sadakası olduğunu belirten ünlü şarkıcı "nazar çıktı diyelim" ifadelerini kullandı.

6 metre yüksekten düşen Sinan Özen

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Acı haber menajerinden geldi: Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
Acı haber menajerinden geldi: Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
Emre Kaya'dan 'Alaturka' performansı
Emre Kaya'dan 'Alaturka' performansı
Kanserle mücadele eden Hakan Özoğuz'dan teşekkür mesajı!
Kanserle mücadele eden Hakan Özoğuz'dan teşekkür mesajı!
Datça'da görüntülenen Şevket Altuğ'un son hali 'yıllara karşı gelememiş' dedirtti!
Datça'da görüntülenen Şevket Altuğ'un son hali 'yıllara karşı gelememiş' dedirtti!
Son Haberler
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip...
Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması var..
Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması...
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!
Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık, kan donduran görüntüler hakkında mahkeme kararı aldırdı..
Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık,...
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt!...
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü