6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!













Ünlü şarkıcı Sinan Özen, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Yaklaşık 6 metre tırmanan sanatçı, bir anda dengesini kaybetti ve ağaçtan aşağıya düştü.Apar topar hastaneye kaldırılan Sinan Özen, hemen tedavi altına alınırken parmaklarında iki kırık tespit edildi.Hastanedeki anlarını kamerayla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan Özen, elinin doktorların müdahalesiyle birlikte alçıya aldığını dile getirerek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Verilmiş sadakası olduğunu belirten ünlü şarkıcı "nazar çıktı diyelim" ifadelerini kullandı.