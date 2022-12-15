6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismar davasında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli tutuklandı!













TUTUKLAMA İLE İLGİLİ YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ





6 yaşındaki kızı H.K.G.'nin Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel tarafından imam nikahıyla 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesi ile ilgili yapılan şikayet üzerine hazırlanan iddianame kısa süre önce kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli için en az 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşelr'e en az 18 yıl hapis cezası verilmesi istendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı H.K.G. avukatları, yaşanan ve toplumda tepkilere yol açan olaylara dikkat çekerek, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutuklanması çağrısında bulundu.İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'e sanıkların suçlarının niteliği, isnat edilen suçların katalog suçlar olduğu, bilirkişi görüşleri ve bu suçun alt sınırı hakkında bilgi verilirken firar şüphesi ve eldeki deliller nedeniyle hakkında ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildi.Pendik'te dün tutuklanan Kadir İstekli, Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Kadir İstekli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba Yusuf Ziya Gümüşer'in de gözaltına alındığı bildirildi. İmam nikahlı eski eş Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından saat 11.00 sıralarında mahkemeye sevk edildi. 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, 30 Ocak 2023'te Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.