6 yıllık cinsel perhizini bozan Drew Barrymore'den şaşırtan itiraf!

47 yaşındaki Drew Barrymore, Steven Spielberg'in 'E.T.' filminde rol alarak şöhreti yakaladı. Ünlü olduktan ve çalkantılı bir hayat yaşayan Drew Barrymore, nihayetinde yalnız yaşamaya son verdiğini hayranlarına duyurdu. . İki çocuk annesi güzel oyuncu kendi sohbet programında hayatındaki değişiklikler hakkında konuştu.Ünlü oyuncu Drew Barrymore, , kendi adını taşıyan şovda aktris arkadaşı Whoopi Goldarg'ı ağırladı. Konu bir aşk ilişkisine dönüştü. Son olarak Goldberg, "En son görüştüğümüzde hayatında kimse yoktu. İkimiz de bekardık. Sen kimseyle tanışmadın" diye konuştu. Barrymore'un itirafı bu soruyu takip etti, bir süre sessiz kaldı ama meslektaşının sorusuna "evet" yanıtını verdi. Barrymore kiminle çıktığını söylemedi. Geçmişte tanıdığı biri olduğu yönünde ipucu veren ünlü oyuncu daha önce kimseyi tanımasaydı asla böyle bir şeye teşebbüs etmeyeceğini de söyledi.Drew Barrymore, yalnızlığını çok fazla uzun sürdürğünü belirterek 'cinsel perhizine' her ne kadar son vermiş olsa da yakında yeniden evlenmeye hazır olabileceğini de sözlerine ekledi. Barrymore ayrıca başka bir itirafta da bulundu. Oyuncu, birkaç çevrimiçi flört uygulamasının üyesi olduğunu, ancak orada da hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Konuyla ilgili bir yıl önce verdiği itirafta böyle bir uygulamanın üyesi olduğunu ancak kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi. Barrymore, "Beni hayal kırıklığına uğrattı. Tamamen kaybeden olduğumu düşündüm."Geçen Kasım ayının son günlerinde Barrymore, 2012-2016 yılları arasında evlendiği üçüncü karısı Will Kopelman'a hiç kimseyle çıkmadığını veya romantik bir ilişki yaşamadığını ve boşandıktan sonra cinsel olarak aktif olduğunu söyledi. Daha sonra blogunda bununla ilgili bir makale yazdı. Barrymore, "Sekse ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp bu tür insanlarla etkileşime giren biri değilim" diye yazmıştı. Ünlü oyuncu Kendi işlevlerimizi bulmak ve geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptığını da ifade etmişti. E.T FİLMİYLE GELEN ŞÖHRET Oyuncu John Drew Barrymore ve Jade Barrymore'un çocuğu olarak dünyaya gelen Drew Barrymore'un büyükbabası John, zamanının en ünlü aktörlerinden biriydi. Anne ve babası o doğduktan kısa bir süre sonra boşandı. Barrymore, oyuncuğa henüz 11 aylıkken köpek mamasının reklamların ile başladı. 1980 yılında beş yaşındayken Altered States filminde rol aldı. Ancak genç yaştaki asıl şöhreti Steven Spielberg'in E.T.'siydi. 1984 yapımı filmi Uzlaşmaz Farklar ile Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi.