6 yıllık ilişkisini bitiren Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı şaşırttı! Aralarında tam 14 yaş var: Hepimizin tanıdığı o isim çıktı!

İKİLİ NASIL TANIŞTI

SÜKAN VE ULUSOY'UN İLİŞKİSİNE İLİŞKİN YORUMLAR





Sosyal medya platformları son günlerde, yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un manken Ece Sükan ile aşk yaşadığı iddiaları ile çalkalanıyor. Daha önce Duygu Sarışın ile uzun bir süreliğine birlikte olan Ulusoy, bu kez Ece Sükan ile aşk yaşadığı söyleniyor. İkilinin henüz tanışma aşamasında olduğu ve ilişkilerinin yaklaşık bir aydır devam ettiği iddialar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde magazin basınına açıklama yapan Ece Sükan, aşk hayatıyla ilgili olarak "Vakit ayıramıyorum" demişti. Ancak son zamanlarda yapılan paylaşımlar, Sükan ve Ulusoy arasındaki ilişkinin başladığına işaret ediyor. İkilinin birkaç gün önce bir mekanda birlikte görüntülendiği ve tüm gece boyunca eğlenerek sabaha kadar aynı mekanda kaldıkları iddialar arasında yer alıyor.Bu iddiaların kuvvetlenmesinde etkili olan son paylaşım ise, Ece Sükan'ın kendisine ait bir siyah beyaz kareyi sosyal medya hesabından paylaşması oldu. Sükan'ın bu paylaşımı, iddiaların doğru olduğuna dair ipuçları veriyor. Görünüşe göre Çağatay Ulusoy, uzun bir süre sonra aşk hayatına geri dönmüş gibi görünüyor.Ece Sükan, sadece bir stilist ve oyuncu değil, aynı zamanda bir moda ikonu ve sanat yönetmenidir. Ulusoy'un hayranları için yeni bir isim olsa da, Türkiye'deki moda ve sanat dünyasında tanınan bir isimdir. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sükan, daha sonra Parsons School of Design ve Columbia Üniversitesi'nde eğitim aldı. Moda dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan Sükan, Vogue Türkiye'nin ilk editörlüğünü yapmış ve birçok marka için koleksiyonlar tasarlamıştır. Ayrıca Sükan, birçok ünlü markanın elçisi olarak da çalışmıştır. Moda alanındaki başarılarından dolayı 2008 yılında "En İyi Stil İkonu" ödülünü kazandı. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi ve New Museum of Contemporary Art gibi birçok sanat kuruluşunda da çalışmalar yapmıştır.Ulusoy ve Sükan'ın ilişkisi hakkında birçok yorum yapılmaya başlandı. Bazı hayranları bu ilişkiyi sevinçle karşıladı, diğerleri ise Çağatay Ulusoy'un hala Duygu Sarışın ile birlikte olduğunu düşündüğünden şaşırdı. Ancak, Ulusoy ve Sükan hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ve çiftin ilişkisi hala sadece bir iddia olarak kalmaya devam ediyor. Sonuç olarak, Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan'ın ilişkisi hakkında çok fazla spekülasyon yapılıyor. İlişkinin gerçekliği hakkında net bir bilgi olmamasına rağmen, hayranları ve moda dünyası bu iddiayı konuşmaya devam ediyor.