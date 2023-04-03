60-65 yaş arası toplu taşıma araçlarına binenlere duyuruldu! Artık bilet kullanılmayacak: İlk kez yapılacak







TOPLU TAŞIMADA YENİ UYGULAMA!







İZTAŞIT uygulaması Yenifoça'da 2023 Nisan itibari ile uygulanacaktır. Nakit ödeme yerine İzmirim Kart ile seyahat imkanı sağlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İZTAŞIT ile ilgili açıklamayı yaptı. İZTAŞIT detayları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Toplu taşıma kullanan vatandaşlar için yeni duyuru yapıldı. İzmir Yenifoça ilçesinde İZTAŞIT uygulaması uygulanacak. Nisan ayında başlayacaktır. Nakit ödeme yerine İzmirim Kart geçecektir.Aynı zamanda 60-65 yaş, engelli vatandaşlar, öğrenci, öğretmen, ücretsiz ve indirimli kartlarda ayrı olarak aktarma işlemi kabul edilecektir. İZTAŞIT yönetimi, işleyişi, araçları ve sürücü kişiler ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olacaktır. İZTAŞIT sürücüleri gerekli eğitimlere tabi tutulacaktır.Gerçekleşen Covid-19 ardından Pandemi süresince minibüs esnafları düşünülerek, kurumsal olarak birleşmesi sağlanmaktadır. İZTAŞIT uygulaması kapsamında araçlar da yenilenmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamada bulundu: “Toplu taşımada Türkiye’de örneği olmayan ve yayılacak uygulamayı, dördüncü ilçemizde başlatacak olmanın gururunu yaşamaktayız. Her konuda olduğu gibi İZTAŞIT projesinde de kooperatifçiliğin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görmekteyiz. Dört yıl öncesinde uygulanmaya başlanan uygulama sayesinde, yakın ilçelere güvenli, konforlu ve ekonomik olan toplu ulaşım imkânı sunulmaktadır. İZTAŞIT, esnafı, yolcuyu memnun ederek yeni duraklarla yoluna devam etmektedir. ” dedi.