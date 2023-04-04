60 il için tehlike alarmı! MGM uyarı yaptı: Tüm gün devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarla birlikte kuvvetli yağışlar bekleniyor. Baharın gelişini bekleyenler için kötü haberler var. 16 il için turuncu, 44 il için sarı kodlu uyarılar yapıldı ve fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Hava durumu ile ilgili olarak Meteoroloji tarafından önemli bilgiler paylaşıldı. YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK
Nisan ayında hava durumu raporuna yakından bakılıyor. Ancak, bu ayın başında baharı bekleyenlerin planları suya düşebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ise yağmurlu ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. Ayrıca, yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de de yerel olarak kuvvetli olabileceği öngörülüyor.. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artarken, batı kesimlerdeki yağışlarla beraber 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve tahminlere göre genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
SARI VE TURUNCU UYARILAR Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toplam 60 il için uyarıda bulundu. Bunların 16'sı turuncu, 44'ü sarı kodlu uyarılar. Turuncu kod ile uyarı yapılan iller arasında "Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Bursa, Bilecik, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Yozgat" şeklinde olduğu ifade edildi.