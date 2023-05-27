MAGAZİN
27 Mayıs 2023 - 13:35

60'lık Hülya Avşar'dan genç kızları kıskandıran poz! Boncuk gözlü Avşar'ın bu haller görenleri büyüledi

60’lık Hülya Avşar’dan genç kızları kıskandıran poz! Boncuk gözlü Avşar’ın bu haller görenleri büyüledi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kendine has sivri dili ve özel hayatıyla tanınan Avşar, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken 59 yaşındaki sanatçı, masmavi gözleriyle büyüleyici bir görüntü sergiledi. Hülya Avşar'ın ışıltılı güzelliği, takipçilerini etkisi altına aldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşım, Avşar'ın popülaritesini bir kez daha kanıtladı. İşte detaylar...

MAGAZİN
27 Mayıs 2023 - 13:35
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60’lık Hülya Avşar’dan genç kızları kıskandıran poz! Boncuk gözlü Avşar’ın bu haller görenleri büyüledi


60’lık Hülya Avşar’dan genç kızları kıskandıran poz! Boncuk gözlü Avşar’ın bu haller görenleri büyüledi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kendine has sivri dili ve özel hayatıyla tanınan Avşar, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken 59 yaşındaki sanatçı, masmavi gözleriyle büyüleyici bir görüntü sergiledi. Hülya Avşar'ın ışıltılı güzelliği, takipçilerini etkisi altına aldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşım, Avşar'ın popülaritesini bir kez daha kanıtladı. İşte detaylar...

Hülya Avşar

HÜLYA AVŞARDAN GENÇ KIZLARI SOLLAYAN POZLAR

Hülya Avşar, 59 yaşına rağmen hala etkileyici güzelliğini sergileyerek herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Son sosyal medya paylaşımıyla tüm ilgiyi üzerine çeken ünlü sanatçı, siyah renge olan ilgisini yine ortaya koydu. İşte ayrıntılar...



kıyavet

Hülya Avşar, magazin dünyasında sıkça adından söz ettiren açıklamaları ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak "Anlatma" adlı yeni şarkısıyla sevenleriyle buluşan 59 yaşındaki sanatçı, uzun bir aradan sonra çıkardığı şarkılar ve videolarla sürekli gündemde kalıyor. Hülya Avşar, son haliyle hayranlarını büyülemeyi başarıyor ve boncuk gözlü olması da beğeni topluyor. Yaşının ilerlemesiyle yüzündeki çiller artmasına rağmen, doğal güzelliği hala hayranlık uyandırıyor.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 1997'de evlenmiş ve bir yıl sonra kızları Zehra dünyaya gelmişti. Ancak, 2005 yılında ihanet nedeniyle evliliklerini sonlandırmışlardı.

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İpek Kaba
İpek Kaba
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