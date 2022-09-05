GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 11:17

600 bin sözleşmeli personele kadro hakkı geliyor!

Sözleşmeli olarak çalışan personellerin özlük haklarına yönelik çalışmalar hızlanıyor. 600 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemenin hazırlıkları bu ay tamamlanacak ve Ekim ayında meclis gündemine yansıyacak.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 11:17
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600 bin sözleşmeli personele kadro hakkı geliyor!


Geçen yıl yapılan toplu sözleşme toplantılarında gündemin en önemli maddelerinden birisi de kamuda geçici işçi alımıydı. Kamuya yerleşen sözleşmeli personeller kadro hakkına sahip olacakları çalışmaların tamamlanmasını merakla beklerken 600 bin işçiyi ilgilendiren düzenleme ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında ellerinde olan çalışma için özel bir ekip kurulduğunu ve ekibin çalışmalara son şeklini vermek üzere olduğunu söyledi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte kamuda kadroya geçişlerde işçilerin bazı şartlar verileceğini aktardı.



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"Ekim ayında Meclis gündemine gelecek"

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın arasında yapılan görüşmede taşeron işçileri konusu gündeme geldi.

Toplantı, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin toplam hizmet yılları dikkate alınarak eğitim seviyelerine uygun kadrolara atanması konuları ele alındı. Bu ay tamamlanması beklenen çalışmaların Ekim ayında meclis gündemine alınması bekleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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