Tüm emeklileri ilgilendiren çok önemli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında başvuran emeklilere nakit ödeme yapılacağı kaydedildi. ING Bank'ın duyurusuna göre emekli maaşınızı ING'ye aktararak 8.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit indirimi kazanabilirsiniz. Ayrıca otomatik faturalı siparişinizde 1500 TL'ye varan nakit teklifini kullanırsanız toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanabileceğinizi söyledi. Ayrıca bankanın basın duyurusunda OFT kampanya koşullarının aşağıda "1500 TL otomatik fatura talimatı kampanya koşulları" bölümünde bulunabileceği belirtildi.
Finans
17 Mart 2023 - 23:30
6000-7000-8000 TL emekli maaşı olanlar dikkat! 3 gün detayına dikkat: 10.000 TL geri ödemesiz para alabilirsiniz!
Emekli vatandaşlara birçok kampanya başlatıldığı duyuruldu. Kampanya dahilinde başvuru yapan emekli vatandaşlara nakit ödeme desteği yapılacağı belirtildi. Peki ne kadar ödeme yapılacak? Kampanya ayrıntıları nelerdir? İşte detaylar.
Finans
17 Mart 2023 - 23:30