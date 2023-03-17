Finans
17 Mart 2023 - 23:30

6000-7000-8000 TL emekli maaşı olanlar dikkat! 3 gün detayına dikkat: 10.000 TL geri ödemesiz para alabilirsiniz!

Emekli vatandaşlara birçok kampanya başlatıldığı duyuruldu. Kampanya dahilinde başvuru yapan emekli vatandaşlara nakit ödeme desteği yapılacağı belirtildi. Peki ne kadar ödeme yapılacak? Kampanya ayrıntıları nelerdir? İşte detaylar.

Finans
17 Mart 2023 - 23:30
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6000-7000-8000 TL emekli maaşı olanlar dikkat! 3 gün detayına dikkat: 10.000 TL geri ödemesiz para alabilirsiniz!
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Tüm emeklileri ilgilendiren çok önemli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında başvuran emeklilere nakit ödeme yapılacağı kaydedildi.

ING Bank'ın duyurusuna göre emekli maaşınızı ING'ye aktararak 8.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit indirimi kazanabilirsiniz. Ayrıca otomatik faturalı siparişinizde 1500 TL'ye varan nakit teklifini kullanırsanız toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanabileceğinizi söyledi. Ayrıca bankanın basın duyurusunda OFT kampanya koşullarının aşağıda "1500 TL otomatik fatura talimatı kampanya koşulları" bölümünde bulunabileceği belirtildi.



emekli

EMEKLİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

1 aylık toplam gelir/aylık tutar 3500 TL'ye kadar ise (3500 TL hariç) 5100 TL, 3500 TL - 7500 TL (7500 TL hariç) 5950 TL, 7,50 TL 0,50 . 10.000 TL ve üzeri ödemelerde 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacağını belirtti.

Kampanyadan 3 yıl boyunca bankamızdan emekli maaşı almayı taahhüt eden ve nakit alacak olan mevcut ve yeni emeklilik müşterilerinin yararlanabileceği belirlenmiştir.

Kampanya sözleşmesi imzalandıktan sonra herhangi bir ek şart aranmaz; Aylık net gelir 3500 TL'ye kadar ise 5100 TL, 3500 TL - 7500 TL, 5950 TL, 7500 TL - 10000 TL, 7650 TL, 8500 TL, 10 TL'den fazla ise 8500 TL olduğu tespit edildi. 13.03.2023 - 31.03.2023 tarihleri ​​arasında ödenecektir. Bu tarihlerde nakit promosyonu alan müşteriler için geçerli olduğunu ve bu tarihler dışında teklif alan müşterilerin kampanyadan yararlanamayacağını lütfen unutmayın. kampanya

KAMPANYA DETAYLARI

Nakit promosyon talepleri ING telefon bankacılığı ve ING şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

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Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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