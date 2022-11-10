GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 18:24

61-64 yaş arasındaki vatandaşlara duyuruldu! O tarihe kadar 120 TL ödemeyen kullanamayacak

61 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren duyuru yapıldı. O tarihe kadar 120 TL ödeme yapmayan hizmetten yararlanamayacak. İşte ayrıntılar.

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 18:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
61-64 yaş arasındaki vatandaşlara duyuruldu! O tarihe kadar 120 TL ödemeyen kullanamayacak


Otobüs ve metro kullanan 61 – 64 yaş arasındaki vatandaşları ilgilendiren bir duyuru paylaşıldı. Bilindiği üzere 61 yaş ve üstündeki vatandaşlar belirli saatler aralığında toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise otobüs, metro ve tren gibi ulaşım araçları ile ücretsiz seyahat edebiliyor.

Türkiye’deki bazı belediyeler 60 yaşından büyük vatandaşlar için ulaşım kolaylığı sağlıyor. Bu kişilerden 61 – 64 yaş arasında olanlar belli bir ücret karşılığında yıl boyunca ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar da herhangi bir ücret ödemeden bir kez aldıkları kartı her zaman kullanıyor.

EGO duyurdu: 120 TL ödenmesi gerekiyor



Ankara Büyükşehir Belediyesi, 61 yaş ve üstü vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlıyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre, 61 – 64 yaş ulaşım kartı kullanan vatandaşların, kartlarını kullanmaya devam edebilmeleri için 120 TL vize ücreti ödemesi gerekiyor.

Duyuruda, öğrenci kartı için vize bedeli alınmayacağı, yaşlı serbest kartı, TÜİK kartı, kamu seyahat kartı ve öğretmen pasosundan alınacak vize bedelinin artırılmayacağı da ifade edildi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3 yıldır vize bedellerinde artış yapılmadığı vurgulanırken yeni vize döneminin başladığı ifade edildi. Buna göre vatandaşların ulaşım kartlarını kullanabilmesi için ödeyecekleri bedeller şu şekilde:

61 – 64 yaş kartı için 120 TL,

TÜİK kartı için 110 TL,

Öğretmen pasosu için 70 TL ödenecek.

ego

EGO Ankarakart vize işlemi nasıl yapılır?

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen vize bedelleri karşılığında ANKARAKART İşlem Merkezlerinden vize işlemlerini yapabilecekler. Ankarakart İşlem Merkezi, Kızılay metro istasyonlarında ve diğer metrolarda yer almaktadır. Ulaşım kartlarına vize yaptırılması için son tarih 15 Ocak 2023 olarak duyuruldu. Bu tarihe kadar vize yaptırmayan vatandaşlar kartlarını kullanamayacaklar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Son Haberler
Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Bakan Nebati duyurdu: EYT'nin çıkacağı tarih belli oldu
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi...
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı...
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!...
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın...
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale,...
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor...
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci el ve sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci...
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini...