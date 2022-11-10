61-64 yaş arasındaki vatandaşlara duyuruldu! O tarihe kadar 120 TL ödemeyen kullanamayacak







EGO duyurdu: 120 TL ödenmesi gerekiyor







EGO Ankarakart vize işlemi nasıl yapılır?

Otobüs ve metro kullanan 61 – 64 yaş arasındaki vatandaşları ilgilendiren bir duyuru paylaşıldı. Bilindiği üzere 61 yaş ve üstündeki vatandaşlar belirli saatler aralığında toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise otobüs, metro ve tren gibi ulaşım araçları ile ücretsiz seyahat edebiliyor. Türkiye’deki bazı belediyeler 60 yaşından büyük vatandaşlar için ulaşım kolaylığı sağlıyor. Bu kişilerden 61 – 64 yaş arasında olanlar belli bir ücret karşılığında yıl boyunca ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar da herhangi bir ücret ödemeden bir kez aldıkları kartı her zaman kullanıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi, 61 yaş ve üstü vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlıyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre, 61 – 64 yaş ulaşım kartı kullanan vatandaşların, kartlarını kullanmaya devam edebilmeleri için 120 TL vize ücreti ödemesi gerekiyor. Duyuruda, öğrenci kartı için vize bedeli alınmayacağı, yaşlı serbest kartı, TÜİK kartı, kamu seyahat kartı ve öğretmen pasosundan alınacak vize bedelinin artırılmayacağı da ifade edildi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3 yıldır vize bedellerinde artış yapılmadığı vurgulanırken yeni vize döneminin başladığı ifade edildi. Buna göre vatandaşların ulaşım kartlarını kullanabilmesi için ödeyecekleri bedeller şu şekilde: 61 – 64 yaş kartı için 120 TL, TÜİK kartı için 110 TL, Öğretmen pasosu için 70 TL ödenecek.Vatandaşlar, yukarıda belirtilen vize bedelleri karşılığında ANKARAKART İşlem Merkezlerinden vize işlemlerini yapabilecekler. Ankarakart İşlem Merkezi, Kızılay metro istasyonlarında ve diğer metrolarda yer almaktadır. Ulaşım kartlarına vize yaptırılması için son tarih 15 Ocak 2023 olarak duyuruldu. Bu tarihe kadar vize yaptırmayan vatandaşlar kartlarını kullanamayacaklar.