61-64 yaş arasındaki vatandaşlara duyuruldu! O tarihe kadar 120 TL ödemeyen kullanamayacak

Otobüs ve metro kullanan 61 – 64 yaş arasındaki vatandaşları ilgilendiren bir duyuru paylaşıldı. Bilindiği üzere 61 yaş ve üstündeki vatandaşlar belirli saatler aralığında toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise otobüs, metro ve tren gibi ulaşım araçları ile ücretsiz seyahat edebiliyor. Türkiye’deki bazı belediyeler 60 yaşından büyük vatandaşlar için ulaşım kolaylığı sağlıyor. Bu kişilerden 61 – 64 yaş arasında olanlar belli bir ücret karşılığında yıl boyunca ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar da herhangi bir ücret ödemeden bir kez aldıkları kartı her zaman kullanıyor.
EGO duyurdu: 120 TL ödenmesi gerekiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 61 yaş ve üstü vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlıyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre, 61 – 64 yaş ulaşım kartı kullanan vatandaşların, kartlarını kullanmaya devam edebilmeleri için 120 TL vize ücreti ödemesi gerekiyor. Duyuruda, öğrenci kartı için vize bedeli alınmayacağı, yaşlı serbest kartı, TÜİK kartı, kamu seyahat kartı ve öğretmen pasosundan alınacak vize bedelinin artırılmayacağı da ifade edildi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3 yıldır vize bedellerinde artış yapılmadığı vurgulanırken yeni vize döneminin başladığı ifade edildi. Buna göre vatandaşların ulaşım kartlarını kullanabilmesi için ödeyecekleri bedeller şu şekilde: 61 – 64 yaş kartı için 120 TL, TÜİK kartı için 110 TL, Öğretmen pasosu için 70 TL ödenecek.