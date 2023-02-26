61 milyon vatandaşa siber tehdit: e-devlet bilgilerinin çalınıp satıldığı iddiası!













VERİLER 11 SAAT SONRA SATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Türkiye'de bulunan bir e-devlet platformundan milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerinin çalındığı ve dark web üzerinden piyasada satıldığı iddia edildi. Siber tehditlere karşı koruma sağlayan Cyberthint platformu, e-devlet Kapsı'ndan 61 milyon kişiye ait TC kimlik numarasının ve aynı zamanda şifre bilgilerinin çalındığını açıkladı. Cyberthint, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya'da faaliyet gösteren en büyük dark web platformlarından biri olan "Hydra Market" üzerinden Türkiye'deki 61 milyon kişinin verilerinin satışa çıkarıldığını iddia etti.Verilerin 11 saat sonrasında ise satıldığı söyleniyor. Entegre siber tehdit istihbaratı platformunun resmi Cyberthint Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgiye göre, 61 milyon Türk vatandaşının e-devlet bilgilerinin satışa sunduğu dark web üzerinde doğrulanmış bir pazar yeri olduğu Hydra Market'e sızdı. Hydra Market, Rus menşeili olduğu bilinen ve kara para aklama, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı gibi işlemlerde kullanılan bir dark web pazar yeridir. Cyberthint'in haberine göre çalınan e-devlet bilgileri, satışa çıktıktan sadece 11 saat sonra 61 milyon 288 bin 38 kişi tarafından satıldı. Çalınan veriler TC kimlik numarası ve şifreden oluşuyor. Bu iddia henüz Türkiye veya herhangi bir resmi kamu kuruluşu tarafından doğrulanmadı fakat uzmanlar, talebin boyutu ve kapsamı göz önüne alındığında, şifrelerini değiştirmek için e-devlet kullanan vatandaşların fayda sağlayabileceğini söylüyor.