Türkiye'de bulunan bir e-devlet platformundan milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerinin çalındığı ve dark web üzerinden piyasada satıldığı iddia edildi. Siber tehditlere karşı koruma sağlayan Cyberthint platformu, e-devlet Kapsı'ndan 61 milyon kişiye ait TC kimlik numarasının ve aynı zamanda şifre bilgilerinin çalındığını açıkladı. Cyberthint, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya'da faaliyet gösteren en büyük dark web platformlarından biri olan "Hydra Market" üzerinden Türkiye'deki 61 milyon kişinin verilerinin satışa çıkarıldığını iddia etti.
TEKNOLOJİ
26 Şubat 2023 - 18:24
61 milyon vatandaşa siber tehdit: e-devlet bilgilerinin çalınıp satıldığı iddiası!
E-devletteki 61 milyon vatandaşın TC kimlik numaraları ve şifre bilgilerinin dark web'deki en büyük platformlardan biri olan Hydra Market tarafından ele geçirildiği iddia edildi.
TEKNOLOJİ
26 Şubat 2023 - 18:24