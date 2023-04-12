625 TL veren emeklilere 125.000 TL ödenecek! Bankadan duyuru yapıldı: Bu fırsat kaçmaz. Emekliler için kredi fırsatı geldi. 625 TL ödeyenler için 125 bin TL para var! Özel banka denilince ilk akla gelen bankalardan biri olan Yapı Kredi Bankasından, emeklilerin yüzünü güldürecek bir kampanya haberinin detayları geldi. Gittikçe zorlaşan hayat şartları, ekonomik güçlükler neticesinde emeklinin yanında olmaya çalışan banka, yeni kampanyasının ayrıntılarını müşterileri ile paylaştı. Şimdi haberimizde bu kampanyanın ayrıntıları, miktarın ne kadar olduğu ve şartlarına değineceğiz. İşte detaylar...
EMEKLİLER İÇİN YAPI KREDİ BANKASINDAN YENİ KAMPANYAEmeklilerin yanında bulunduğunu her fırsata dile getiren banka, yeni bir kampanya haberini paylaştı. Tek geçim kaynakları sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları maaş olan Yapı Kredi Bankası, emekliler için kredi vereceklerini açıkladı. İhtiyaç Kredisi kapsamında geçen kredinin detaylarını açıklayan banka, emeklilerin yüzlerini bir nebze olsun güldürmeyi amaçlıyor. Aldıkları maaşları acil ihtiyaçlarına dahi zor yeten emekliler için acil nakit, ihtiyaç kredi kampanyasının ayrıntıları haberimizde... İşte ayrıntılar...
Yapı Kredi Bankası tarafından düzenlenmiş olan Emekli İhtiyaç Kredisi ürünü, SGK’dan maaş ödemesi alan emekli vatandaşların başvurularına açıldı. Kredi kampanyası kapsamında tüm emeklilere hizmet verileceğini bildiren özel banka, ürünün detaylarını ilgilileri ile paylaştı. Geçinmekte güçlük çeken, dar durumda olan emekliler için Emekliler için İhtiyaç Kredisi adı altında verecekleri ve sağlayacakları fırsat ile Yapı Kredi Bankası, 300 bin TL kadar emekliler için finansman desteği verileceği açıklandı. Banka tarafından, kredinin başlangıç faiz oranı olarak % 2,09, vade sayısı olarak da 36 ay olduğu belirtildi. 300 bin TL olarak üst limitini belirlediği ihtiyaç kredisi için aynı zamanda emeklilerin ödeyecekleri taksit tutarlarını da belirledi. Çekilecek tutara göre taksit tutarının da değişeceğini belirten bankanın faiz seçenekleri de oldukça cezbedici bulunuyor. Buna göre; emekli ihtiyaç kredi kampanyasından % 2,69 faiz ve 12 ay vade karşılığı için 25 bin TL para alacak alıcıların 2 bin 566,21 TL taksit tutarını ödemeleri gerekiyor. Yapı Kredi Bankasının % 2,09 faiz ve 12 ay vade karşılığı için 125 bin TL’lik kredi desteğinden yararlanmak isteyen müşteriler için ise aylık olarak verilmesi gereken ödeme: 12 bin 269,06 TL olarak belirtildi. Bu miktar için kredi tahsis tutarı 625 TL olarak belirlendi.