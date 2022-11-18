EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 10:14

6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022

12 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğiyle, yeni bir düzenleme yapıldı. İvesi ırkı besiciliği yapan çiftçiler proje kapsamına dahil edildi. Proje için başvuruların nasıl yapılacağı, ödemelerin ne zaman alınacağı merak ediliyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 10:14
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6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022


Denizli yeni projelere katılmaya devam ediyor. Karya koyunu ve kıl keçisi projesinin ardından bu kez de ivesi koyun projesi programa dahil edildi. Program kapsamında üreticilerin 6.300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni proje kapsamında ‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı’ adıyla sunulan yeni proje ilk kez 2011 yılında Denizli'de başlatıldı. 61 besicinin proje kapsamında yer aldığı görülürken 12.600 adet Karya koyunu da projede yer almaktadır. 2016 yılında ise 49 besiciye dağıtılan 6.300 kıl keçisi hayvan ıslah çalışmaları kapsamında yer almaktadır. 2022 yılına geldiğimizde ise projeye bu kez de ivesi ırkı dahil edildi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

İVESİ KOYUN DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

12 Kasım 2022 de Resmi Gazete kararı ile yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği sayesinde projeye yeni bir ırk dahil edildi. Denizli'de ivesi ırkı koyun besiciliği yapan çiftçiler projeye alındı. Bu kapsamda 6000 baş anaç ile 305 erkek hayvandan oluşacak proje için en az 100 baş sürü büyüklüğü olan 1 yaş üzeri anaç ivesi ırkı bulunan besiciler proje kapsamında yer alabilecek.



Proje ile birlikte ivesi ırkı genişletilme kek isteniyor. Denizli'de bulunan ivesi ırkı koyunların döl verimi, süt verimi, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesi artırılmaktadır. Damızlık için ayrılan küçükbaş hayvanların da kayıt altına alınması ve ıslah çalışmaları ile kaliteli damızlık üretilmesi amaçlanıyor.

İvesi Irkı Koyun

İVESİ KOYUN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Denizli'de hayata geçirilen proje kapsamında ödemeler hakkında da araştırmalar devam ediyor. Ancak ödeme tarihleri hakkında bir bilgi yer almamaktadır. Konu hakkında açıklama yapıldığında detayları sizlerle paylaşacağız.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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