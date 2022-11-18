6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman olacak? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği şartları 2022







İVESİ KOYUN DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?







İVESİ KOYUN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Denizli yeni projelere katılmaya devam ediyor. Karya koyunu ve kıl keçisi projesinin ardından bu kez de ivesi koyun projesi programa dahil edildi. Program kapsamında üreticilerin 6.300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni proje kapsamında ‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı’ adıyla sunulan yeni proje ilk kez 2011 yılında Denizli'de başlatıldı. 61 besicinin proje kapsamında yer aldığı görülürken 12.600 adet Karya koyunu da projede yer almaktadır. 2016 yılında ise 49 besiciye dağıtılan 6.300 kıl keçisi hayvan ıslah çalışmaları kapsamında yer almaktadır. 2022 yılına geldiğimizde ise projeye bu kez de ivesi ırkı dahil edildi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…12 Kasım 2022 de Resmi Gazete kararı ile yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği sayesinde projeye yeni bir ırk dahil edildi. Denizli'de ivesi ırkı koyun besiciliği yapan çiftçiler projeye alındı. Bu kapsamda 6000 baş anaç ile 305 erkek hayvandan oluşacak proje için en az 100 baş sürü büyüklüğü olan 1 yaş üzeri anaç ivesi ırkı bulunan besiciler proje kapsamında yer alabilecek.Proje ile birlikte ivesi ırkı genişletilme kek isteniyor. Denizli'de bulunan ivesi ırkı koyunların döl verimi, süt verimi, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesi artırılmaktadır. Damızlık için ayrılan küçükbaş hayvanların da kayıt altına alınması ve ıslah çalışmaları ile kaliteli damızlık üretilmesi amaçlanıyor.Denizli'de hayata geçirilen proje kapsamında ödemeler hakkında da araştırmalar devam ediyor. Ancak ödeme tarihleri hakkında bir bilgi yer almamaktadır. Konu hakkında açıklama yapıldığında detayları sizlerle paylaşacağız.