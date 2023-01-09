DÜNYA
09 Ocak 2023 - 14:56

65 bin ton mısır taşıyan gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu!

Bir kargo gemisinin dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturması nedeniyle yük sevkiyatları kesintiye uğradı.

DÜNYA
09 Ocak 2023 - 14:56
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65 bin ton mısır taşıyan gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu!


MV Glory adlı kargo gemisi, Mısır'ın Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. İsmailiye vilayetinin Kantara kasabası yakın bir yerde karaya oturan gemiye ise kanal görevlisi 3 römork müdahale ederek kurtardı. Yük gemisinin karaya neden oturduğuna dair net bir bilgi paylaşılmazken kaanaldaki gemi trafiğinin bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor. Geminin, kuzey Mısır da dahil olmak üzere Mısır'ın birçok yerinde hüküm süren kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturduğuna inanılıyor.

UKRAYNA'DAN ÇİN'E GİDEN YÜK GEMİSİ TRAFİĞİ AKSATTI

65 bin ton mısır taşıyan gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

Bir kargo gemisinin Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturduğu bildirildi. Les Agencies Freight Company'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Glory adlı tahıl taşıyan bir gemi, Akdeniz'den Kızıldeniz'e giderken Süveyş Kanalı tahıl konvoyunda Mısır'ın Qantara kenti yakınlarında karaya oturdu. Anonsun ardından geminin bir römorkör çabası nedeniyle yeniden yüzeye çıktığı, ancak trafik gecikmeleri olabileceği duyurusu geldi.



 Süveyş Kanalı'nın baş yöneticisi Osama Rabi, Suudi Al Arabi TV'ye Glory gemisinin "biraz" karaya oturduğunu ancak kanalın nakliyesindeki trafik durumunun ciddi şekilde etkilemediğini açıkladı. MV Glory adlı kargo gemisinin 65 bin ton mısır taşıdığı ve Ukrayna'dan yola çıkan yük gemisinin Çin'e gittiği bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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