YAŞAM
27 Kasım 2022 - 19:23

65 yaş üstüne bir ücretsiz imkan daha! Bakanlık açıkladı artık bu aşılar ücretsiz yararlanma imkanı!

Bakanlıktan 65 yaş üstünü ilgilendiren gelişme yaşandı. Yaş yükseldikçe hastalık riskleri de artmaktadır. Uzmanlar hastalıklardan korunmak için aşıların üzerine vurgu yaparken zatürre aşılarının ücretli olup olmadığı merak edildi. İşte, zatürre aşılarına ilişkin açıklama bakanlıktan geldi.

YAŞAM
27 Kasım 2022 - 19:23
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65 yaş üstüne bir ücretsiz imkan daha! Bakanlık açıkladı artık bu aşılar ücretsiz yararlanma imkanı!


Akciğer iltihabı zattüre olarak bilinirken diğer adı da Pnömani olarak biliniyor. Ölüme neden olan bu hastalıklardan korunmak için aşı yapılması gerekti her durumda belirtiliyor. Ücretli olan zattüre aşılarına dair gelişme yaşanırken artık 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz olacağı belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı zattüre aşılarının bundan sonra risk grubunda yer alan her vatandaşa ücretsiz yapılacağını belirtti. 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalar gibi riski yüksek olan vatandaşlara doktorların uygunluğu karşısında ücretsiz olarak yapılabilecek.



Sağlık ocaklarında da yapılan zattüre aşıları ücretsiz olarak yaptırılırken 2 yaş üzeri çocukların ve yetişkinlerin 2 doz alması yeterli görülürken bu aşının 5 yıl koruyucu olduğunun da altı çizildi. Bu nedenle aşıların 5 yılda bir tekrarı olması gerekiyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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