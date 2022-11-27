65 yaş üstüne bir ücretsiz imkan daha! Bakanlık açıkladı artık bu aşılar ücretsiz yararlanma imkanı!







BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ







Akciğer iltihabı zattüre olarak bilinirken diğer adı da Pnömani olarak biliniyor. Ölüme neden olan bu hastalıklardan korunmak için aşı yapılması gerekti her durumda belirtiliyor. Ücretli olan zattüre aşılarına dair gelişme yaşanırken artık 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz olacağı belirtildi.Sağlık Bakanlığı zattüre aşılarının bundan sonra risk grubunda yer alan her vatandaşa ücretsiz yapılacağını belirtti. 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalar gibi riski yüksek olan vatandaşlara doktorların uygunluğu karşısında ücretsiz olarak yapılabilecek.Sağlık ocaklarında da yapılan zattüre aşıları ücretsiz olarak yaptırılırken 2 yaş üzeri çocukların ve yetişkinlerin 2 doz alması yeterli görülürken bu aşının 5 yıl koruyucu olduğunun da altı çizildi. Bu nedenle aşıların 5 yılda bir tekrarı olması gerekiyor.