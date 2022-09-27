Sağlık Bakalığı'na bağlı e-Nabız sistemi, bakanlık tarafından belirlenen risk gruplarına ücretsiz olarak sağlanan bir grip aşısını uygulamaya koydu. Vatandaşlar, öncelikli olarak risk durumlarını e-Nabız sisteminden yönetebilecekler. Bu kapsamda sistemde aşı tanımlaması yapılmış 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşlar, hekimleri tarafından yazılan reçete ile diledikleri eczaneden grip aşılarını yaptırabilecekler.
SAĞLIK
27 Eylül 2022 - 23:19
65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olanlar için grip aşıları e-Nabız sisteminde açıldı!
Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada e-Nabız sisteminde 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşlar için grip aşısı tanımlaması yapıldığı bildirildi.
SAĞLIK
27 Eylül 2022 - 23:19
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