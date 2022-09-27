SAĞLIK
27 Eylül 2022 - 23:19

65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olanlar için grip aşıları e-Nabız sisteminde açıldı!

Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada e-Nabız sisteminde 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşlar için grip aşısı tanımlaması yapıldığı bildirildi.

SAĞLIK
27 Eylül 2022 - 23:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olanlar için grip aşıları e-Nabız sisteminde açıldı!


Sağlık Bakalığı'na bağlı e-Nabız sistemi, bakanlık tarafından belirlenen risk gruplarına ücretsiz olarak sağlanan bir grip aşısını uygulamaya koydu. Vatandaşlar, öncelikli olarak risk durumlarını e-Nabız sisteminden yönetebilecekler.

Bu kapsamda sistemde aşı tanımlaması yapılmış 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşlar, hekimleri tarafından yazılan reçete ile diledikleri eczaneden grip aşılarını yaptırabilecekler.



65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olanlar için grip aşıları e-Nabız sisteminde açıldı!

"Grip aşısı için reçete zorunluluğu var"

Geçen yıl olduğu gibi, aşı için reçete gerekiyor. Doktorlar aşı olduğu belirlenen kişilere reçete yazacaklar ve hastalar bu reçetelerle birlikte eczanelerden aşıyı alabillecekler. Grip aşısı henüz eczanelerde bulunmuyor. Reçetelere göre depodan büyük miktarlar talep edilecek. Risk grubunda olmayan kişilere grip aşısını ücretli yaptırmak zorundalar. Türkiye'de bu yıl yaklaşık 4 milyon aşı sözleşmesi imzalandı. Depolarda ise 700 bin doz aşı olduğu biliniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında mevsimsel grip için geliştirilen aşıların Türkiye'ye getirildiğini ve aşıların dağıtımlarına başlandığını söyledi. Herkese yetecek kadar grip aşısının olduğunu belirten Bakan Koca, vatandaşların e-nabız sisteminde durumlarını kontrol etmelerini istedi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Sağlık Bakanlığı en az 9 bin 105 TL maaşla 85 bin personel alımı yapıyor! KPSS şatı yok, kura yok!
Sağlık Bakanlığı en az 9 bin 105 TL maaşla 85 bin personel alımı yapıyor! KPSS şatı yok, kura yok!
Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!
Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!
Bakan Koca'dan önemli duyuru: Sağlık Bakanlığına geçiş talebi 7 bini geçti!
Bakan Koca'dan önemli duyuru: Sağlık Bakanlığına geçiş talebi 7 bini geçti!
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!
Bu test kanseri önceden haber veriyor! Tırnak testi önleminizi önceden alın! Tırnaklarınızı hemen kontrol edin: Eğer bu belirtiler sizde de varsa acele edin
Bu test kanseri önceden haber veriyor! Tırnak testi önleminizi önceden alın! Tırnaklarınızı hemen kontrol edin: Eğer bu belirtiler sizde de varsa acele edin
Migren ağrısına ne iyi gelir nasıl geçer? Migren ağrısı için hayat kurtaracak doğal çözüm!
Migren ağrısına ne iyi gelir nasıl geçer? Migren ağrısı için hayat kurtaracak doğal çözüm!
Son Haberler
Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Tanju Özcan'dan HDP'ye ilginç gönderme: Genel merkeze kına yolladı!
Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Tanju Özcan'dan HDP'ye ilginç...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mı etti? Sosyal medya gündemi istifa haberleriyle çalkalanıyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mı etti? Sosyal medya gündemi...
Akaryakıtta iddia edilen indirim rakamı herkesi şaşkına çevirdi! Araç sahipleri 5 TL indirime şoke oldu..
Akaryakıtta iddia edilen indirim rakamı herkesi şaşkına çevirdi!...
Maaşa ek promosyonda 23 bin TL rakamını duyan şoke oldu! Kampanyada süre 30 Eylül'de doluyor..
Maaşa ek promosyonda 23 bin TL rakamını duyan şoke oldu! Kampanyada...
Emekli maaş promosyonları için yeni karar: Ödemelerde anlaşma yapıldı! Başka bankadan hesap açma derdine son..
Emekli maaş promosyonları için yeni karar: Ödemelerde anlaşma yapıldı!...
İddialı pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, yatak odasından iç çamaşırlı fotoğrafını yayınladı!
İddialı pozlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, yatak odasından iç...
İran'da protestolara destek verenler hakkında hukuki süreç başlatılacak!
İran'da protestolara destek verenler hakkında hukuki süreç başlatılacak!
Sert düşüşle dip seviyeyi gören gram ve çeyrek altın ne kadar olacak? Uzman isimden dikkat çeken yeni altın tahminleri..
Sert düşüşle dip seviyeyi gören gram ve çeyrek altın ne kadar olacak?...
11 yıl önce Trabzonspor'dan giden Teofilo Gutierre hakkında şoke eden detay: Dolaba sokularak darp edildi!
11 yıl önce Trabzonspor'dan giden Teofilo Gutierre hakkında şoke eden...
Hadise ayrılmaya karar verince yerine Elçin Sangu geldi!
Hadise ayrılmaya karar verince yerine Elçin Sangu geldi!
Ocak 2023'te SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, asgari ücret artışı açıklandı! Tek tek hesaplanan rakamlar ortaya çıktı: Ocak ayında, tüm maaşlara büyük bir zam!
Ocak 2023'te SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, asgari ücret artışı...
Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan alanlara dev kampanya! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açıkladı: Emeklilere özel ihtiyaç kredisi!
Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan alanlara...
30 yaş üzeri ehliyet sahiplerine uyarı! İşlem yapmayana dev ceza! Resmi olarak başlatıldı..
30 yaş üzeri ehliyet sahiplerine uyarı! İşlem yapmayana dev ceza!...
Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere birçok kent yağışlara teslim olacak!
Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere birçok kent yağışlara...
TOKİ projesinde orta gelirliye konut müjdesi! Bakan Kurum Ekim ayını işaret etti..
TOKİ projesinde orta gelirliye konut müjdesi! Bakan Kurum Ekim ayını...