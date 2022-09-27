65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olanlar için grip aşıları e-Nabız sisteminde açıldı!













"Grip aşısı için reçete zorunluluğu var"

Sağlık Bakalığı'na bağlı e-Nabız sistemi, bakanlık tarafından belirlenen risk gruplarına ücretsiz olarak sağlanan bir grip aşısını uygulamaya koydu. Vatandaşlar, öncelikli olarak risk durumlarını e-Nabız sisteminden yönetebilecekler. Bu kapsamda sistemde aşı tanımlaması yapılmış 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşlar, hekimleri tarafından yazılan reçete ile diledikleri eczaneden grip aşılarını yaptırabilecekler.Geçen yıl olduğu gibi, aşı için reçete gerekiyor. Doktorlar aşı olduğu belirlenen kişilere reçete yazacaklar ve hastalar bu reçetelerle birlikte eczanelerden aşıyı alabillecekler. Grip aşısı henüz eczanelerde bulunmuyor. Reçetelere göre depodan büyük miktarlar talep edilecek. Risk grubunda olmayan kişilere grip aşısını ücretli yaptırmak zorundalar. Türkiye'de bu yıl yaklaşık 4 milyon aşı sözleşmesi imzalandı. Depolarda ise 700 bin doz aşı olduğu biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında mevsimsel grip için geliştirilen aşıların Türkiye'ye getirildiğini ve aşıların dağıtımlarına başlandığını söyledi. Herkese yetecek kadar grip aşısının olduğunu belirten Bakan Koca, vatandaşların e-nabız sisteminde durumlarını kontrol etmelerini istedi.