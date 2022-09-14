YAŞAM
14 Eylül 2022 - 08:52

69 yaşındaki baba bağda üretiyor genç oğlu tezgahta satıyor

Bayburt'ta yaşayan ve organik tarımla uğraşan 69 yaşındaki Tacettin Tekdemir yarım asrı aşkın süredir sebze üreticiliği yapıyor. Sebze üreticiliğinde 50 küsur yılı geride bırakan, Tekdemir, babasından öğrendiği tekniklerle üretime devam etmekte. Özellikle Bayburt'a özgü olan Bayburt lahanasının yanı sıra birçok sebzeyi bağda yetiştiren Tekdemir, lahananın mazisinin eskiye dayandığını, lahananın ata tohumlarından üretildiğini ve yıllarca bozulmadan bugüne geldiğini belirtti.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 08:52
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69 yaşındaki baba bağda üretiyor genç oğlu tezgahta satıyor


Kışın gelmesiyle birlikte kışlık patates ve lahana telaşının başladığına öne çıkan Tekdemir, Bayburtluların turşu ve kışlık ihtiyaçları için yoğun mesai harcadıklarını bildirdi. 45 senedir kendisinin bu işle uğraştığını ama daha öncesinde de babasıyla birlikte bu işi yaptığını dolayısıyla meslekte 50 yılı geride bıraktığına vurgu yapan Tekdemir, "Ben 69 yaşındayım, 45 senedir bu işle, bağcılıkla uğraşıyorum. Babamdan da önce vardı çocukluk zamanlarımda babamla birlikte atla gelirdik tarlada, bağda çalışırdık. Babamdan sonra bize kaldı bu meslek, biz de şimdi bu işi devam ettiriyoruz. Nereye kadar devam ettireceksek oraya kadar gideceğiz" şeklinde konuştu.



3 kuşaktır bağcılıkla uğraşıyorlar

Bağda çalışırken yorulduğunu kaydeden Tekdemir, toprakla uğraşmanın insanı genç tuttuğunu ifade ederek, "Yoruluyorum ancak mecbur, el mecbur. Gidip kahvehanelerde otursam daha fazla yaşlanacağım ancak burada toprakla uğraşıp genç kalıyoruz, ayakta duruyoruz" ifadelerini kullandı. Sebze yetiştiriciliğini dedesinden bu yana sürdüren Tekdemir, babasından sonra 3'ncü kuşak olarak bağcılığı sürdürdüğünü bildirdi. Patates, lahana, fasulye, ıspanak, dereotu, roka, havuç, maydanoz, semizotu, mısır gibi sebzeleri bağda organik bir şekilde yetiştiren Tekdemir, salata ve domatesi de serada yetiştirdiğini, hepsini organik tarımla ürettiğini izah etti. Bağda ve serada yetiştirdiği ürünleri oğlu Ekrem Tekdemir'in sattığını ve organik yeşillikleri Bayburtlularla buluşturduğunu söyleyen Tekdemir, "Yıllardır bu işi yapıyoruz ben burada yetiştirip, üretiyorum oğlum Ekrem ise tezgahta satışını yapıyor" şeklinde konuştu.

"Yıllardır bu işi yaparak organik sebzeleri Bayburtlulara ulaştırıyoruz"

Uzun yıllardır babasının ekip ürettiği sebzeleri satan ve organik sebzeye ulaşımı kolaylaştıran Ekrem Tekdemir, özellikle yaz aylarında yurtdışından ve il dışından gelen gurbetçilerin organik sebzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sebze, meyve işi bitecek bir iş değil, alıcısı her an oluyor. Biz de niye insanımız organik, doğal sebze tüketmesin diyerekten yıllardır bağda yetiştiriciliğini yaparak, Bayburtlulara organik sebzeyi ulaştırıyoruz, alıcılar da bu durumdan çok memnun. Özellikle yaz aylarında Bayburt'a gelen vatandaşlar organik sebzeye büyük ilgi gösteriyor büyük şehirlerde organik sebzeye ulaşmak zor olduğundan burada pek çok gurbetçilerin ilgisini çekiyor" sözlerini kullandı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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