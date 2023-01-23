









SED YARDIMLARINA 2023 YILI ZAMMI







7-17 yaş arası çocuğu olanlar dikkat! Ailelere 3 bin 395 TL yardım yapılacak! Çocuklar istediğini alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardım paralarının kapsamı genişletilmeye başlandı. Artık yardımlar hane içi yapılacak. Devlet çocuklu ailelere sosyal ve ekonomik destek paketi kapsamında SED adı altında yardımlar yapıyordu. O yardım ödemelerinin rakamları netleşti. Çocuklu ailelere 2023 yılında yapılacak olan yardımlar belli oldu. İşte detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vermiş olduğu 2023 yılı eğitim yardımlarının kapsamını değiştirildi. 2023 yılı içinde yararlanacak yardımlardan daha çok hane içi yararlanılacak.Devlet tarafından çocukları öğrenim gören, eğitim süren dar gelirli, maddi imkansızlığı olan ailelere SED yardımı yapılıyor. SED yardımından faydalanmak için ise birtakım şartlar bulunuyor. Peki bu şartlar nelerdir? Haberimizde... Bakanlık tarafından çocuğu eğitim gören aileler için verilen SED yardımları güncellendi. Bu kapsamda hangi aileye ne kadar para verileceği belli oldu. 2023 yılı SED yardımları ne kadar oldu? Çocuk ve okul öncesi öğrenim gören çocuklu aileler için 2 bin 59 TL ödeme yapılacak. İlköğretimde çocuğu eğitim gören aileler için 3 bin 90 TL ödeme yapılacak. Ortaöğretimde çocuğu eğitim gören aileler için ise 3 bin 295 TL ödeme yapılacak. Üniversitede eğitim gören çocuklu aileler için ise 3 bin 708 TL ödeme yapılacak. SED yardımları çocuğu okulda eğitim gören fakat maddi olarak yetersiz olan ailelere ihtiyaçlarını giderebilmeleri için verilen eğitim ödemesidir.