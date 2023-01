7-23 yaş arası gençler dikkat! Şarta uyana 665 TL cep harçlığı verilecek! Anne babalar, öğrenciler dikkat!

DEVLET TARAFINDAN VERİLECEK ÖDEMELER: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE 5.104 TL'DEN BAŞLAYAN DESTEK!







2023 YILINDA AYLIK ÖDEME RAKAMLARI GÜNCELLENECEK

Devlet tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, başvuru şartı olmadan T.C. Kimlik numarasına göre en az 5.104 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.Kararın açıklanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren T.C. Kimlik numarasına göre ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 663,87 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Ödemelerin her yıl yeniden belirleneceği de açıklandı.Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60’ına kadar başarı desteği sağlanacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl bursluluk sınavı düzenliyor. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri bu sınava giriyor. Başarılı kabul edilen öğrenciler yıl boyunca burs almaya hak kazanıyor. Bursluluk sınavından, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler faydalanabiliyor. Aylık ödeme miktarı her yıl yeniden belirlenmektedir ve en az 5.104 TL olarak belirlenmiştir.2023 yılında bu ödeme miktarının güncelleneceği de duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 663,87 TL ödeme yapılacak. Başarılı öğrencilerin ödeme alacağı miktar her yıl yeniden belirlenecek ve en az 5.104 TL olarak ayarlanacak. Bursluluk sınavından başarılı olan öğrenciler bu ödemeleri başarılı olmaya devam ettikleri sürece lise bitene kadar alabilecekler. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60’ına kadar başarı desteği sağlanacak ve 2023 yılında bu ödeme miktarı güncellenecek.