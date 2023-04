7 bin 500 lira üzerinden maaş alan emeklilere refah payı hakkı!

DEMOKRASİ OLMADAN MİLLİYETÇİLİK FAŞİZM OLUR

EYT'DE GECİKMİŞ OLANLAR MAAŞLARINI BİRİKMİŞ ALACAKLAR

1 GÜNLE KAÇIRMIŞ OLANA HAKSIZLIK YAPILMIYOR

65 YAŞINA KADAR ÇALIŞABİLİR REFERANSLAR

TAŞERON İŞÇİLERİN ÇALIŞMASI MECLİS AÇILDIĞINDA ÇÖZÜLECEK

EYT'LİLER MAYIS AYINDA MAAŞ ALACAK

TARIM SİGORTASI BELGELERİ HAZIR

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA DURUM TEMMUZ AYINDA İNCELENECEK

7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK

KAMUDA TOPLU SÖZLEŞME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında emekliler için yeni düzenlemelerin getirileceğini belirterek, "Bu sefer sosyal yardım kısmını farklılaştıracağız ve emeklilerin 7 bin 500 liranın üzerindeki maaşlarına ayrımcılık yapılmasını sağlayacağız." diye konuştu. Habertürk'ün canlı yayınına ilişkin soruları yanıtlayan Bilgin, başta EYT olmak üzere geçici işçi düzenlemeleri, emeklilere ücretli çalışma, asgari ücret, tarım işçileri ve bilim adamları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Bilgin'in açıklamalarının özeti:Milliyetçilik ve demokrasi düşüncemin merkezinde yer alıyor. Demokrasinin olmadığı yerde milliyetçilik olmaz. Milliyetçilik Nasyonal Sosyalizme, faşizme dönüşür. Milliyetçilik aslında demokrasinin diğer adıdır.EYT'de deprem bölgelerinde başvuranları ilk olarak tercih ettik. İlk uygulamanın oluşturulduğu yer burasıdır. Şu anda yaklaşık 1 milyon kişi başlangıç ​​maaşını alıyor. Prim ve hak etmek günlerine, yenileme sürelerine bağlı olarak günlük olarak işlemler gerçekleşir. Her ay yaklaşık 30.000 kişi emekli maaşı almaktadır. Şimdi bu sayıyı 120 bine 130 çıkardık. SGK personeli çok iyi hazırlandı. Gece gündüz çalıştılar Bir milyona yaklaşan rakamlar yaptılar. Geç kalırsan merak etme, toplu olarak alacaksın.Yeni yasaya göre EYT'ye girenler için herhangi bir mağduriyet bulunmamaktadır. 1 gün sonra girerseniz 1 gün sonra haksızlığa uğramazsınız. Bilinen bir yasa ile başlarsınız. Mağduriyetin nedeni şudur: yasanın sonradan görülmesi. EYT'de yaş ortalaması kaç? Gerçek anlamda bir reformdur. Mağduriyet, kanun hükümlerine aykırılık nedeniyle oluşur.Orada ortalama yaş 49.9'dur. EYT yaklaşık 50 yaşında, tabi 50 yaş altı çalışanlar için. 65 yaşına kadar çalışabilir. Ama 34, 45 yaşında emekliliğin sıkıntısını giderebilecek türden bir şey, yük emekliliğe düşecek. Alt sınırda yaklaşık 3 çalışanımızın da emekli maaşı var. Bu reformdan önce 2,3 işçi emekli maaşına hak kazanıyordu. Şimdi bu sayı ise 1.9'a düşürülecek. Emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği ile ilgili bir sorun var. Türkiye istihdam yaratarak bu sorunu çözecektir. Büyüyecek ve geçecek.Sebepler ve tarihler gibi konular çözülebilir, şansları vardır. Biz taşeronluk işleriyle uğraşıyoruz. Her konuyu dosya çalışması ile araştırdık. Tüm dosyaları kapatmaya gittik. Kayıtlarımızdan biri taşeronluk içeriyor. Deprem oldu, çalışmayı bıraktık. Son seans için geçici antrenman yaptık. Müteahhite söz verdim. Gözümüzün önünde, kongre açılır açılmaz yapacağız. Seçimden bahsetmiyorum. Seçimi kazanmaya hazırız. Ben olacağım ya da başka bir arkadaş olacak.EYT'de yığılma yoktur. Hizmet kombinasyonları SGK tarafından gerçekleştirilir. "pending" adlı dosya değerlendirilmede. Uygun zamanda cevap verilecektir. Bu sorular en geç Mayıs ayında cevaplanacaktır. 1 milyon hedefliyoruz. Toplam başvuru sayısı 1 milyon 700 bin civarında olup, bazı gün sayılarında harç ödemesi yapılmamış, diğer şartlar yerine getirilmemiştir. Diğer koşullar düşünülmektedir. Çok standart bir süreç. Yakında tamamlanacaklar. Hızlı yanıt veriyoruz.Size bu güzel haberi vereyim. Millet Meclisi'nin açılışı sırasında tamamlanan şeylerden biri de küçük işletmeler, mikro işletmelerle esnaf, küçük işletmeler ve çiftçiler için harç ödeme gün sayısının çok fazla olmasıdır. Büyük bir işletmenin sahibi olduklarını düşünmek yanlıştır. İnsanları belli bir skalanın altına düşürmeyi hedefliyoruz ve daha az çalışanla çalışanların ikramiye gün sayısı işçilerle aynı. Tarımda özellikle örtülü çobanlarımız var. Tarımda sigortasız kimse kalmasın diye çalışıyoruz. Yurt dışında çalıştı ve orada emekli oldu. O da burada çalışıyor. Burada bir şeyler yanlış. Sosyal haklardan yararlanamıyor. Sağlıkla ilgili birçok sorunu çözdük. Türkiye'de tedavinin önünü açtık.Asgari ücretin diğer ücretler üzerinde düzenleyici etkisi vardır. Temmuz ayında düşüneceğiz. Şimdilik rakam vermek istemiyorum. Asgari ücret yılda bir kez gerçekleşir. Ama enflasyon nedeniyle 6 ayda bir tutuyoruz. 8 bin 500 liranın asıl etkisinin temmuz ayında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bundan bahsetmişti. Emeklilikte çalışma istedi. Memur ve emekliler de dahil olmak üzere çalışanlarımızın maaşlarını 6 ayda bir düzenliyoruz. Temmuz ayında her şey dahil fiyatlara ev sahipliği yapacağız. Alt kısmı yukarıya, üst kısmı biraz yukarıya çekeceğiz. Temmuz ayında yasal olarak yapıyoruz. Bu sefer sosyal yardım oranını farklılaştırıyoruz ve 7 bin liradan fazla olanların maaşlarını ayırt edecek şekilde düzenleme yapıyoruz. 7 bin 500 lira civarındaki alıcı sayısı ise 9 milyon. Toplamda 15 milyon emekli var. 7 bin 500 TL 'nin üzerinde maaş alan emekliler sosyal paylaşım yani refah payı alacak.Şu anda 700.000'den fazla kamu sektörü çalışanı için toplu sözleşmemiz devam ediyor. Orantılı bir artış yapacağız. İşçilerin asgari ücretini 12 bine düşürün veya 12 bin 500'e düşürün. Onlardan talep ettikleri bir rakam var. Toplu sözleşmeler, kamu işveren sendikaları tarafından yapılır. Ben orada devletin temsilcisiyim. Sendikalarımızla oturup nihai kararı vereceğiz. Kamu sektörü çalışanları da özel sektöre hakimdir. Devlet memurları, özellikle memurlar etkilenmez. Sosyal kısma ek olarak kamu çalışanlarına da yüzde 30 zam yapıldı. Şimdi Temmuz'da maaş zammı alıyorlar. Bu konuya biraz mutlulukla döneceğiz. Memurların işi başkadır, sosyal durumları farklıdır. Memurların günlük maaşlarına çeşitli faktörler yansımaktadır.