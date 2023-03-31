7 bin 500 TL emekli maaşı ﻿Meclis'te kabul edildi! Maaşların hesaplara yatacağı tarih netleşti... Emekli o tarihte zamlı maaşını çekecek







ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI







Emekli maaşlarında yapılan son iyileştirmeler sonrasında herkesin gözü maaş gününe çevrildi. Peki emekli maaşlarının zamlı hali ne zaman hesaba geçecek? Kimler zamlı maaşlardan faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan haberlere göre en düşük emekli maaşı 2 bin TL zamla birlikte 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yapılan açıklamalara göre zamlı maaşlardan 8.8 milyon emekli vatandaş faydalanacak. Zamlı maaşlar Nisan ayından itibaren geçerli olacak. Emekli maaşındaki artış yüzde 36.36 oldu. 2022 Aralık ayına göre yüzde 114.3 artırılan emekli maaşından yüzde 60 emeklinin faydalanması bekleniyor. En düşük emekli maaşları Nisan ayından itibaren hesaplara geçecek. SSK emeklisi vatandaşlar 17-25 Nisan arasında, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlar 25 Nisan sonrasında zamlı emekli maaşlarını alacak.Aynı zamanda emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili de açıklamalar yapıldı. Emekli vatandaşlar bayram öncesinde 2 bin TL, toplam 4 bin TL bayram ikramiyesi alacak. İş kazası geliri olan emekli vatandaşlar iş göremezlik derecelerine göre ödeme alacak. Emekli olma hakları kapsamında birden fazla hisse oranında gelir ya da aylığı olan vatandaş en çok geliri hangi dosyadansa ona göre ödeme alacak. Bu düzenlemelerle birlikte emekli vatandaşın maaşlarında ve ikramiyelerinde yükseliş yaşandı. 2020 senesinde 1.500 TL, 2022 senesinde 2.500 TL, Temmuz 2022 senesinde 3 bin 500 TL, Ocak 2023 senesinde 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 2023 Mart ayı itibariyle 7 bin 500 TL olarak güncellendi. Buna göre emekli maaşlarında yüzde 36.36 artış yaşandı. 2022 Aralık tarihine göre emekli maaşlarında toplam yüzde 114.3 artış oldu. En düşük emekli maaşlarından 8.8 milyon vatandaşın faydalanması bekleniyor ve ödemeler Nisan ayından itibaren yapılacak. SSK emeklisi vatandaşlar 17-25 Nisan tarihleri arasında, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlar ise 25 Nisan tarihinden sonra emekli maaşlarını alacak.