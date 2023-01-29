7’den 70’e yardım muslukları açıldı! Cumhurbaşkanı jesti ile hane başına 5.500 TL dağıtılacak! Başvurular patladı

Cumhurbaşkanı duyurdu! İşte yeni destek paketi
ÖĞRENCİLERE BÜYÜK DESTEK GELİYOR
2023 yılında sosyal desteklerin merak konusu olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğu olan ailelere müjdeli haberler
verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üniversite öğrencileri başta olmak üzere çocuğu olan ailelere 5.500 TL'lik destek ödenecek. Ödemelerin şartları araştırılmaya başlandı ve aileleri heyecanlandıran bu haber, 2023 yılının sosyal destekler açısından daha iyi olacağının güçlü bir işareti.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencisi olan ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi için bir karar aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan programda, üniversite öğrencisi olan ailelerin çocuklarına dönem arasında bir defaya mahsus olarak 5 bin 500 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden destek/burs ödemesine başvuru yapılarak alınabilecek. Ayrıca, devlet okullarında okuyan sosyal yardım alan çocuklarına sınıflarında derece yapmaları durumunda asgari ücretin yüzde 60 kadar yardım yapılacak. Üniversite öğrencilerine ise net asgari ücret tutarında dönem arasında ödeme yapılacak. Bu program, devlet desteği alan 4.4 milyon ailenin çocuklarının eğitimlerine devam etmelerini kolaylaştırmak için önemli bir adımdır.
ÜNİVERSİTE OKUYANA DEVLET YARDIMI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite öğrencilerine ekonomik destek vermek için bir karar aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan programda, üniversite öğrencisi olan ailelerin çocuklarına dönem arasında bir defaya mahsus olarak 5 bin 500 TL ödeme yapılacak. Bu aileler e-Devlet sistemi üzerinden destek/burs ödemesine başvuru yapabilecek. Ayrıca, devlet okullarında okuyan sosyal yardım alan çocuklarına sınıflarında derece yapmaları durumunda asgari ücretin yüzde 60 kadar yardım yapılacak. Üniversite öğrencilerine ise net asgari ücret tutarında dönem arasında ödeme yapılacak. Bu önemli adım, devlet desteği alan 4.4 milyon ailenin ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarına 3 bin 300 TL ödeme yapacak ve üniversiteye giden öğrencilere dönem arasında asgari ücret kadar burs verecektir. Bu destek programı, üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve eğitimlerine devam etmelerine imkan sağlayacaktır.