7 güzel adamın son temsilcisi Rasim Özdenören, hayatını kaybetti!













Rasim Özdenören kimdir?

Sağlığında yaşadığı bazı sorunlardan dolayı bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olan ünlü edebiyatçı ve yazar Rasim Özdenören, hayatını kaybetti. 82 yaşında hayat gözlerini yuman Özdenören, "Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme" ve "Gül Yetiştiren Adam" eserlerinin yanı sıra "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri" gibi çok sayıda esere imza atmıştı. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Rasim Özdenören'in yaşadığı enfeksiyonal rahatsızlıklardan dolayı son 1 aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi olduğu bildirilirken, müşaade altında tutulan ünlü edebiyatçının doktorların tm çabalarına rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği duyuruldu.20 Mayıs 1940 yılından Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Rasim Özdenören, şair Alaaddin Özdenören'in ikiz kardeşidir. Okumaya küçük yaşlarda merak salan Rasim Özdenören, ilk ve orta öğrenimini bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem de Malatya'da devam etmitir. Lise mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin Gazetecilik Enstitüsü'nü kazanan Rasim Özdenören, eğitimini başarıyla tamamlamış ve daha sonra yine İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapmıştır. 1967 yılında mezun olduktan sonra mesleği ile ilgili yüksek lisans çalışmalarına başlayan Özdenören, 1970 yılında Amerika'ya gitmiş ve 2 yıl boyunca orada yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen Rasim Özdenören, 1971 yılımda Devlet Planlama Teşkilatına uzman olarak giriş yapmış ve 1975 yılında da Kültür Bakanlığına bakanlık müşaviri olarak atanmıştır. 1977-1978 yılları arası bakanlıkta müfettiş olarak çalışan Rasim Özdenören, çok sevdiği yazarlığa başlamak için görevinden ayrılmıştır. 1980 yılında yeniden Kültür Bakanlığı'ndaki görevine dönen Rasim Özdenören, 1981 yılında 'Yayın Temsil Dairesi Başkanı' olarak atanmış ve 1984'te Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 1988 yılında Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüten Rasim Özdenören, 2004 yılında emekliliğini isteyerek bu görevinden de ayrılmıştır.