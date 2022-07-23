Sağlığında yaşadığı bazı sorunlardan dolayı bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olan ünlü edebiyatçı ve yazar Rasim Özdenören, hayatını kaybetti. 82 yaşında hayat gözlerini yuman Özdenören, "Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme" ve "Gül Yetiştiren Adam" eserlerinin yanı sıra "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri" gibi çok sayıda esere imza atmıştı. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Rasim Özdenören'in yaşadığı enfeksiyonal rahatsızlıklardan dolayı son 1 aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi olduğu bildirilirken, müşaade altında tutulan ünlü edebiyatçının doktorların tm çabalarına rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği duyuruldu.
GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 12:43
7 güzel adamın son temsilcisi Rasim Özdenören, hayatını kaybetti!
Bir dönemin Rasim ağabeyi olarak bilinen 7 Güzel Adam'ın son temsilcilerinden ünlü edebiyatçı ve yazar Rasim Özdenören, hayatını kaybetti. Özdenören'in vefat haberi edebiyat dünyasını yasa boğdu.
GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 12:43