7 il için alarm verildi: Lapa lapa yağacak, sel seli götürecek! İşte o iller







Bu iller için satı alarm verildi







Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre yarın 4 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağmurların Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini yoğun şekilde göstereceği belirtilirken 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji’den edinilen son bilgilere göre, 30 Kasım günü Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışlar Erzurum, Erzincan, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari illerinin yüksek kesimlerinde kar olarak görülecek.MGM’den gelen bilgilere göre, İstanbul’un Avrupa yakasında sağanak yağış beklenirken Muğla ve Antalya’da kuvvetli yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışlar nedeniyle olası sel ve su taşkını gibi afetlere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.MGM’nin hava tahminlerinde göre yarın bazı illerde hava durumu şu şekilde olacak: Ankara 15 derece, puslu ve parçalı bulutlu İstanbul 16 derece, sağanak yağışlı İzmir 19 derece, gök gürültülü sağanak yağışlı, Muğla 12 derece, sağanak yağışlı Antalya 19 derece, yağmurlu Hatay 18 derece, parçalı bulutlu Konya 14 derece, parçalı bulutlu, Erzurum 4 derece, kar yağışlı Van 10 derece, kar yağışlı, Diyarbakır 10 derece, sağanak yağışlı Şanlıurfa 15 derece, yağmurlu