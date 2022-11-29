GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 16:45

7 il için alarm verildi: Lapa lapa yağacak, sel seli götürecek! İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 il için sarı alarm verildi. Bu illerde sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. İşte 30 Kasım hava durumu...

GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 16:45
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7 il için alarm verildi: Lapa lapa yağacak, sel seli götürecek! İşte o iller


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre yarın 4 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağmurların Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkisini yoğun şekilde göstereceği belirtilirken 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den edinilen son bilgilere göre, 30 Kasım günü Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışlar Erzurum, Erzincan, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari illerinin yüksek kesimlerinde kar olarak görülecek.

Bu iller için satı alarm verildi



MGM’den gelen bilgilere göre, İstanbul’un Avrupa yakasında sağanak yağış beklenirken Muğla ve Antalya’da kuvvetli yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışlar nedeniyle olası sel ve su taşkını gibi afetlere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

hava durumu

MGM’nin hava tahminlerinde göre yarın bazı illerde hava durumu şu şekilde olacak:

Ankara 15 derece, puslu ve parçalı bulutlu

İstanbul 16 derece, sağanak yağışlı

İzmir 19 derece, gök gürültülü sağanak yağışlı,

Muğla 12 derece, sağanak yağışlı

Antalya 19 derece, yağmurlu

Hatay 18 derece, parçalı bulutlu

Konya 14 derece, parçalı bulutlu,

Erzurum 4 derece, kar yağışlı

Van 10 derece, kar yağışlı,

Diyarbakır 10 derece, sağanak yağışlı

Şanlıurfa 15 derece, yağmurlu

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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