7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu! Haftalardır zirvede yerini koruyor







7 KASIM REYTİNG LİSTESİNDE YER ALAN YAPIMLAR BELLİ OLDU







Dün akşam ekrana gelen diziler heyecanla takip edilirken en çok izlenen yapımlarda merak konusu olmaya devam ediyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye gibi pek çok yapım ekrana gelirken reyting listesinde yerini alan yapımlar merak ediliyor. İşte 7 Kasım 2022 reyting sonuçları…7 Kasım 2022 Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli yapımlar izleyicileriyle buluştu. En çok izlenen yapımlar iste reyting listelerinin üst sıralarında yerini aldı. Aralarında öyle bir yapım var ki haftalardır zirvedeki yerini koruyor. 7 Kasım 2022 Pazartesi reyting sonuçları şu şekildedir:Total'de 1.sırada TRT1 ekranlarında yayınlanan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Atv'de izleyici karşısına çıkan "Esra Erol'da", 3.sırada ise Fox TV'nin sevilen yapımı "Yasak Elma" yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Alparslan Büyük Selçuklu" yer alırken, 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Yasak Elma" yer aldı.