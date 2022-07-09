GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 14:42

7 milyondan fazla memurun beklediği haber: Bakan Bilgin'den EYT tarihi!

Türkiye genelinde 7 milyondan fazla memur bir süredir EYT gelişmeleri ile ilgili son dakika bilgilerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT tarihi ile ilgili bilgi verdi.

GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 14:42
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7 milyondan fazla memurun beklediği haber: Bakan Bilgin'den EYT tarihi!


Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizden dolayı zor günler geçiren milyonlarca memur ve emekli vatandaşlar, Temmuz ayı itibariyle alacakları zamlarla birlikte bir nebze de olsa nefes alacaklar. Diğer taraftan emekli olmak için EYT kanunun çıkmasını bekleyen milyonlarca çalışan ise sürekli EYT son gelişmeleri hakkında bilgileri yakından takip etmeye devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün bir programa katıldı ve milyonların beklediği EYT sonuçları ve çıkarılma tarihi hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar..



Bakan Bilgin'den EYT tarihi

Bakan Bilgin'den EYT tarihi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu ve emekli olmak için dilekçe vermeyi bekleyenler için müjdeli bir haber paylaştı.

Türkiye’de emekçiler hiçbir şekilde endişe içine girmelerine gerek olmadığını ve ülkede var olan her bir sorunun çözülmesi gereken bir dosya olarak önlerinde durduğunu belirten Bakan Bilgin, yıl sonuna kadar ellerindeki tüm dosyaları çözeceklerini söyledi. Alternatif çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Bilgin, hem Bakanlık hem de AK Parti tarafından birlikte yürütülen çalışmalarla yıpranma hakkı bulunmayan ağır işlerde çalışanlar ile emekliliğine 3-4 yıl kalanların her yıla yüzde 4-5 oranda bir kesinti yapılarak erken emekliliklerinin sağlanması konusundaki seçenekler üzerinde bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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