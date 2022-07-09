Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizden dolayı zor günler geçiren milyonlarca memur ve emekli vatandaşlar, Temmuz ayı itibariyle alacakları zamlarla birlikte bir nebze de olsa nefes alacaklar. Diğer taraftan emekli olmak için EYT kanunun çıkmasını bekleyen milyonlarca çalışan ise sürekli EYT son gelişmeleri hakkında bilgileri yakından takip etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün bir programa katıldı ve milyonların beklediği EYT sonuçları ve çıkarılma tarihi hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar..
GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 14:42
7 milyondan fazla memurun beklediği haber: Bakan Bilgin'den EYT tarihi!
Türkiye genelinde 7 milyondan fazla memur bir süredir EYT gelişmeleri ile ilgili son dakika bilgilerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT tarihi ile ilgili bilgi verdi.
GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 14:42