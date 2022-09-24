Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit eden 7 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” paylaşımında bulundu. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:18
7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:18
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