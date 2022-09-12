7 yaşındaki kız çocuğu merdivenden düşerek öldü













Olay, Sinop'un Erfelen ilçesinin Yeniçam köyünün Gülyan mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynarken evlerinin önünde inşaatı sürmekte olan merdivenden düşen 7 yaşındaki Aişe Esma Bekmezci, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada ilk müdahalesi yapılan Aişe Esma Bekmezci Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine yollandı. Samsun'daki hastanede tedaviye alınan kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.Aişe Esma Bekmezci'nin ölümü ailesini ve yakınlarını gözyaşına boğdu.