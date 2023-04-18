7 yıllık evlilikte kriz! “Ayrılmıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz”













EVLİLİĞİNDEKİ SORUNLARI ANLATTI

BOŞANMA İDDİALARINA RET

Fenomen ve oyuncu Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından eşi Barış Kenan Özkan ile evliliklerinde sorunlar olduğunu belirtti.Eşi Özkan’ın sorumsuz davrandığını, çocukları ile ilgilenmediğinden bahseden Öztürk, evliliklerinde gerginlik olduğunu kabul etti. Haklarında çıkan ayrılık iddialarını reddederek profesyonel destek aldıklarını söyledi. 2017 yılında Barış Kenan Özkan ile evlenen fenomen ve oyuncu Eylül Öztürk, bir süredir evliliklerindeki sorunları sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Evliliklerinde sorun yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı iddia edilirken eşi ve iki çocuğu ile birlikte tatile giden Eylül Öztürk sessizliğini bozdu.Sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Eylül Öztürk, bir takipçisinin "Kenan yok mu?" sorusuna "Var ama her zamanki gibi yok. Şaşırdık mı? Neyse en azından elimden geleni yapmadı demem. Fazlasıyla yaptım çünkü" dedi. Öztürk bir süre sonra "Kenan yokken ne yapıyor?" sorusuna da "Bilmiyorum ama bizimle değil. Nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşı var yanında. Neyse kızlar boşverin her şey olacağına varır, ben nerelerden sağ çıkmadım. Bunu da atlatacağım. Eskisinden çok çok daha iyi olacağım. Kendime de çocuklarımıza da sözüm olsun" cevabını verdi.Öztürk, haklarında çıkan boşanma iddialarına da cevap verdi. Evliliklerinde bir sorun olduğunu doğrulayan Eylül Öztürk, "Biz 7 yıldır evliyiz hatta 8 olacak. Çocuklar olduktan sonra dengelerimiz değişti ve bu her evlilikte oluyormuş. Biz dengeleri oturtmaya çalışıyoruz ama başaracağız yoksa boşanmak en kolayı. Profesyonel destek de alıyoruz. Ben atlatabileceğimizi düşünüyorum ve bunun için çabalıyorum. Eşimi, çocuklarımı ve ailemi çok seviyorum. Elimden geleni de yapacağım lütfen kalp kırmayın böyle yazıp. Ben de hatalıyım bu konuyu buraya taşıdım ama artık çok dolmuştum ve paylaşacak birini aradım. İyi ki de yapmışım çok güzel motivasyon mesajları aldım." dedi.