EKONOMİ
09 Mayıs 2023 - 13:45

700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı! En düşük maaş 15 bin TL oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 700.000'den fazla işçiyi etkileyecek olan 2023 yılı için kamu toplu iş sözleşmeleri için yapılan artışı duyurdu. Erdoğan, işçilere yüzde 45 oranında bir zam yapacağını açıklayarak en düşük maaşın 15 bin TL olarak belirlediğini söyledi.

EKONOMİ
09 Mayıs 2023 - 13:45
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700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı! En düşük maaş 15 bin TL oldu..


Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışan 700 bini aşkın çalışanın toplu iş sözleşmeleri kapsamında alacakları zam oranı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararla ilgili açıklama yaparken toplu sözleşme ile birlikte refah payını ücretlere dahil ettiklerini belirterek toplamda yüzde 45 zam yaptıklarını söyledi. Bu çerçevede en düşük ücret 15 bin TL oldu.



Başka bir iş priminde ödemesi olmayan işçilere de yüzde 4-6 arasında prim ödeme uygulamasının sözleşmeyle getirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı! En düşük maaş 15 bin TL oldu

“Gazi emekçi, terör mağduru ile şehit yakınlarının toplam maaşına da yüzde 10 zam yapıyoruz. Fazla mesai ücretini yüzde 70 oranında artıracağız. Gece çalışanlarının ücretlerinin yüzde 8 zamla ödeneceğini öngörüyoruz. Giyecek ve gıda yardımı rakamlarını güncelliyor, maaş zamlarıyla artırıyoruz. Ek ödemeyle birlikte sosyal yardım ödemeleri hizmet artışı, tediye dışındaki ödemeler, gün sayısı gibi başlıkları da artırıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize ve örgütlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın gelirini artıracak, mutluluk çıtasını yükseltecek yeni düzenlemeler yapacağız" derken konuşmasında " Asgari ücretin artırılmasından memur ve emekli maaşlarının artırılmasına kadar bu uygulama için yılbaşından bu yana yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz. Bu anlamda Temmuz ayına enflasyon farkı ve refah oranı üzerinden hazırlandık. Özellikle memurlarımız lütfen müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

"EN AZ 15 TL İSTENMİŞTİ.."

TÜRK-İŞ ve işçileri temsil eden HAK-İŞ'in ortak talebi, önce "Aylık brüt temel maaşın 15 bin liraya çıkarılması, ardından tüm maaşlara yüzde 15 sosyal pay eklenmesi" şeklinde verilmişti.

Taban maaş artışı ve sosyal yardım payları da eklendikten sonra ilk 6 aya yüzde 45 artış, sonraki 6 aylar için de yüzde 5'er zam ve enflasyon fark oranı istenmişti.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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