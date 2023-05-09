700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı! En düşük maaş 15 bin TL oldu..

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışan 700 bini aşkın çalışanın toplu iş sözleşmeleri kapsamında alacakları zam oranı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararla ilgili açıklama yaparken toplu sözleşme ile birlikte refah payını ücretlere dahil ettiklerini belirterek toplamda yüzde 45 zam yaptıklarını söyledi. Bu çerçevede en düşük ücret 15 bin TL oldu.
Başka bir iş priminde ödemesi olmayan işçilere de yüzde 4-6 arasında prim ödeme uygulamasının sözleşmeyle getirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Gazi emekçi, terör mağduru ile şehit yakınlarının toplam maaşına da yüzde 10 zam yapıyoruz. Fazla mesai ücretini yüzde 70 oranında artıracağız. Gece çalışanlarının ücretlerinin yüzde 8 zamla ödeneceğini öngörüyoruz. Giyecek ve gıda yardımı rakamlarını güncelliyor, maaş zamlarıyla artırıyoruz. Ek ödemeyle birlikte sosyal yardım ödemeleri hizmet artışı, tediye dışındaki ödemeler, gün sayısı gibi başlıkları da artırıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize ve örgütlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."