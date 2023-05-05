700 bin kamu işçisinin zam oranı bugün belirleniyor!













Bugün, 700 binden fazla kamu sektörü çalışanının ücret artışının ne kadar olacağı belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş ile Hak-İş yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılan toplantının sonunda ise 700 bin kamu işçisinin alacakları zam oranının açıklanması bekleniyor. Zamların saat 14.30'da başlayacak toplantının ardından açıklanacağı bilgisine ulaşıldı.TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yakın tarihli bir açıklamada şunları söylemişti: "Seçimden önce bitsin istiyoruz ama istediğimiz gibi bitsin istiyoruz. İstemediğiniz rakamlar varsa bu işin içinde olamazsınız."