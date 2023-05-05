EKONOMİ
05 Mayıs 2023 - 13:43

700 bin kamu işçisinin zam oranı bugün belirleniyor!

700 bin kamu sektörü çalışanı artışının bugün açıklanması bekleniyor.

EKONOMİ
05 Mayıs 2023 - 13:43
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700 bin kamu işçisinin zam oranı bugün belirleniyor!


Bugün, 700 binden fazla kamu sektörü çalışanının ücret artışının ne kadar olacağı belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş ile Hak-İş yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılan toplantının sonunda ise 700 bin kamu işçisinin alacakları zam oranının açıklanması bekleniyor. Zamların saat 14.30'da başlayacak toplantının ardından açıklanacağı bilgisine ulaşıldı.



700 bin kamu işçisinin zam oranı bugün belirleniyor

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yakın tarihli bir açıklamada şunları söylemişti: "Seçimden önce bitsin istiyoruz ama istediğimiz gibi bitsin istiyoruz. İstemediğiniz rakamlar varsa bu işin içinde olamazsınız."

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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