72 yaşındaki Ayşe ninenin okuma azmi herkese örnek

Cumhurbaşkanın Eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği ile Kozanlı kadınlar Kozan Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan “Okuma-yazma” kursları ile hayatlarını değiştirdi. Onlarca kadın okuma yazma kurslarına katılarak eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlarken 72 yaşında ki Ayşe Akıllıoğlu arkadaş ortamında herkesin not almasını ve devlet dairesinde imza atamamasından rahatsız olarak "bende yapacağım" diyerek azimle okuma yazma öğrendi. Azimleri ile okuma yazma kurslarını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler başarı sertifikalarını Kozan Halk eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut'tan alırken Okuma yazma kurslarına ilgi büyük. Kozan Halk Eğitimi Merkezi okuma-yazma öğretmeni Halil Çiftçi “Farklı sebeplerden dolayı okul gidemeyen öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Harfleri öğretiyoruz. Okumanın yaşı yok. Öğrencilerimiz azimli. 13 yaşını dolmuş herkes kursumuza katılabiliyor. Azimleri ile örnekler” dedi.

41 yaşında olan Ceyda Yıldız, "Çok mutluyum. Hayatımda çok şey değişti kalem tutma alışkanlığım yoktu. Devlet dairesinde işim olunca başkalarını aracı bulmaya çalışıyordum. Şimdi kendi işimi kendim hallede biliyorum” dedi.

Kursa katılan Emine Yüksel ise, "Dolmuşlardaki yazıyı okuyamıyordum. 3 çocuğum vardı onlara ders yaptırırken oku dediğimde okuyamıyordu, bende okuyamıyordum. Hastanede sıramı okuyabiliyorum, doktor adını okuyabiliyorum. Çok mutluyum. Kozan Halk eğitim merkezine ve eğitimcilerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Açılan kurslarda evde okuma yazma eğitimi alan 72 yaşında ki Ayşe Akıllıoğlu'nun ise oldukça verimli geçiren ve çalışkan bir öğrenci olarak azimli olduğunu önemini vurgulayan okuma yazma eğitmeni Merve Oruç “ teyzemiz başvuru yaptı. 3 ay içinde okuma yazmayı öğrenci çocukları ve torunlarından aşinalığı vardı. İstekli çalışkan ve köye gidince bile kitaplarını götürüyor çalışıyordu. Okuma yazma bilmeden yaşamak gözlerin kapalı yaşamak gibi. Okumayı öğrenmek isteyen herkesi halk eğitim kurslarına bekleriz” dedi.

Evli, 4 çocuk annesi ve 6 torun içine alan 72 yaşındaki Ayşe Akıllıoğlu, "Arkadaşlarla hep bir araya geldiğimizde okuyup not alamıyordum. İmza atamıyordum. Bu nedenle kursa katılmaya karar verdim. Heyecan ve azimle yaptım. Herkes imza atıyor ben atamıyordum imza atacağım diyerek bu kursa başladım. Torunlarım çok sevindi çocuklarım destek oldu. Okuduğum şeyleri anlamlarını anlıyorum. Ben köyde yetiştim okul görmedik zamanında. Herkes okusun öğrensin çok iyi bir duygu. Ben çok mutluyum” diyerek akranlarından okuma yazma bilmeyenleri kurslara davet etti.