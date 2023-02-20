73 ildeki işsizlere dev fırsat! Tarım Bakanlığı KPSS 50 55 60 65 olanları hemen işe alıyor: İşte başvuru şartları







TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI







Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan büyük bir personel alım müjdesi geldi. Gelen haberlere göre 73 farklı şehirler personel alınacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2023 senesi için yeni gelen haberlere göre Tarım ve Orman Bakanlığı 73 farklı şehirde personel alımı yapacak. Orman Muhafaza Memuru olarak alınacak personellerin şehirlere göre dağılımları şu şekilde; Adana'ya 10 kişi, Adıyaman'a 8, Afyonkarahisar'a 11, Ağrı'ya 3, Amasya'ya 2, Ankara'ya 17, Antalya'ya 50, Ardahan'a 6, Artvin'e 18, Aydın'a 30, Balıkesir'e 49, Bartın'a 4, Batman'a 9, Bayburt'a 2, Bilecik'e 18, Bingöl'e 5, Bitlis'e 7, Bolu'ya 5, Burdur'a 20, Bursa'ya 44, Çanakkale'ye 53, Çankırı'ya 10, Çorum'a 4, Denizli'ye 25, Diyarbakır'a 11, Edirne'ye 14, Erzincan'a 12, Erzurum'a 2, Eskişehir'e 47, Gaziantep'e 2, Giresun'a 10, Gümüşhane'ye 4, Hakkari'ye 5, Hatay'a 16, Isparta'ya 10, İstanbul'a 37, İzmir' 46, Kahramanmaraş'a 5, Karabük'e 1, Karaman'a 5 Kars'a 5, Kastamonu'ya 2, Kayseri'ye 7, Kırklareli'ne 24, Kırşehir'e 2, Kilis'e 2, Kocaeli'ne 28, Konya'ya 18, Kütahya'ya 51, Malatya'ya 7, Manisa'ya 33, Mardin'e 7, Mersin'e 16, Muğla'ya 52, Muş'a 4, Ordu'ya 19, Rize'ye 23, Sakarya'ya 50, Samsun'a 13, Siirt'e 6, Sinop'a 6, Sivas'a 30, Şanlıurfa'ya 4, Şırnak'a 8, Tekirdağ'a 12, Tokat'a 3, Trabzon'a 9, Tunceli'ye 7, Uşak'a 5, Van'a 5, Yalova'ya 14, Yozgat'a 17, Zonguldak'a 2 personel alımı yapılacak.Aynı zamanda Bakanlık bünyesine Antalya ilinde görevlenmek üzere Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesine 2 işçi alınacak. Adayların 18 yaşını geçmiş ve 40 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğü memur alımında adaylardan genelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan maddeleri taşıması istenecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum olunmaması, görev yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumu olması, suç hükmü olmaması ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor. Başvurular 26 Ocak tarihinde başlayarak 6 Şubat tarihinde sona eriyor ancak ülkede yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında başvurular 19 Şubat tarihine kadar uzatıldı. Aynı zamanda KPSS puanının en az 65 olması, ön lisans ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.